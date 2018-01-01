У Китаї автомобіль в'їхав у натовп пішоходів: 18 постраждалих
- Сьогодні, 07:50
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На даний момент троє постраждалих перебувають у важкому стані
Про це повідомляє телеканал CGTN.
ДТП сталася в історичному центрі міста - на тротуарі перед кав'ярнею Starbucks - в районі Хуангпу.
За інформацією агентства, в результаті події постраждали не менше 18 осіб. На даний момент троє постраждалих перебувають у важкому стані.
Причини події з'ясовуються.
2 лютого 2018 р.
今天上午9:15左右 上海南京西路、黄陂北路的人民公园门口 发生了疑似自杀式袭击事件 一辆外地牌照的面包车 故意撞向人群 现场导致多人重伤 不排除有人已经死亡 该辆车上 装有多个液化气瓶 pic.twitter.com/V2CNnuUAJg— wenshixiu (@wenshixiu) 2 лютого 2018 р.
#BREAKING 18 hospitalized after a car hits pedestrians in #Shanghai's Huangpu District on Friday morning; cause of the incident under investigation pic.twitter.com/wsgDTmZaCW— CGTN (@CGTNOfficial) 2 лютого 2018 р.
Уточнюється, що автомобіль, який в'їхав у натовп людей, віз газові балони, які загорілися в результаті ДТП. Наразі вогонь загасили.