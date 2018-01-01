У Китаї автомобіль в'їхав у натовп пішоходів: 18 постраждалих

На даний момент троє постраждалих перебувають у важкому стані

У Шанхаї водій фургона в'їхав у натовп пішоходів. Про це повідомляє телеканал CGTN. ДТП сталася в історичному центрі міста - на тротуарі перед кав'ярнею Starbucks - в районі Хуангпу. За інформацією агентства, в результаті події постраждали не менше 18 осіб. На даний момент троє постраждалих перебувають у важкому стані. Причини