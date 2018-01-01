  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Китаї автомобіль в'їхав у натовп пішоходів: 18 постраждалих

    На даний момент троє постраждалих перебувають у важкому стані
    У Шанхаї водій фургона в'їхав у натовп пішоходів. Про це повідомляє телеканал CGTN. ДТП сталася в історичному центрі міста - на тротуарі перед кав'ярнею Starbucks - в районі Хуангпу.  За інформацією агентства, в результаті події постраждали не менше 18 осіб. На даний момент троє постраждалих перебувають у важкому стані. Причини
    • Сьогодні, 07:50
    • Розсилка

    На даний момент троє постраждалих перебувають у важкому стані

    У Шанхаї водій фургона в'їхав у натовп пішоходів.

    Про це повідомляє телеканал CGTN.

    ДТП сталася в історичному центрі міста - на тротуарі перед кав'ярнею Starbucks - в районі Хуангпу. 

    За інформацією агентства, в результаті події постраждали не менше 18 осіб. На даний момент троє постраждалих перебувають у важкому стані.

    Причини події з'ясовуються.

    Уточнюється, що автомобіль, який в'їхав у натовп людей, віз газові балони, які загорілися в результаті ДТП. Наразі вогонь загасили.

    ДТП автомобіль Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ