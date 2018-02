У Китаї автомобіль в'їхав у натовп пішоходів: 18 постраждалих

Про це повідомляє телеканал CGTN.

ДТП сталася в історичному центрі міста - на тротуарі перед кав'ярнею Starbucks - в районі Хуангпу.

За інформацією агентства, в результаті події постраждали не менше 18 осіб. На даний момент троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Причини події з'ясовуються.

#BREAKING 18 hospitalized after a car hits pedestrians in #Shanghai's Huangpu District on Friday morning; cause of the incident under investigation pic.twitter.com/wsgDTmZaCW