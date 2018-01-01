Перший серійний літаючий автомобіль покажуть на автошоу в Женеві

Для зльоту автомобілю буде потрібна пряма 180 метрів, а для посадки — 30-метрова пряма ділянка

Голландська компанія PAL-V планує привезти на Женевську автовиставку товарну версію літаючого автомобіля PAL-V Liberty. Перші автомобілі, як обіцяють в PAL-V, доставлять клієнтам наступного року, повідомляє Digital Trends. В той час, як багато літаючих автомобілів намагаються поєднати атрибути дорожнього транспортного засобу літака, PAL-V



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Для зльоту автомобілю буде потрібна пряма 180 метрів, а для посадки — 30-метрова пряма ділянка

Голландська компанія PAL-V планує привезти на Женевську автовиставку товарну версію літаючого автомобіля PAL-V Liberty.

Перші автомобілі, як обіцяють в PAL-V, доставлять клієнтам наступного року, повідомляє Digital Trends.

В той час, як багато літаючих автомобілів намагаються поєднати атрибути дорожнього транспортного засобу літака, PAL-V Liberty більше схожий на гібрид автомобіля і вертольота. В дорожньому режимі машина використовує три колеса, а трансформація з автомобіля в літак займає близько 10 хвилин. Для зльоту автомобілю буде потрібна пряма 180 метрів, а для посадки — 30-метрова пряма ділянка.

100-сильний мотор розганяє Liberty до максимальної швидкості 100 миль на годину (160 кілометрів на годину) на землі і 112 миль в годину в повітрі. PAL-V. Компанія також оцінює діапазон новинки в 284 милях на землі і 310 миль в повітрі з повним баком і одним пасажиром. Розробники відзначили, що модель оснащується двома моторами і спроектована таким чином, щоб відповідати стандартам автомобілів і літальних апаратів в США і Європі, пише Новое время.

PAL-V планує почати останній етап процесу сертифікації відразу після Женевського автосалону. Компанія впевнена, що встигне в строк і почне приносити перші автомобілі для клієнтів в 2019 році Водночас, PAL-V перед купівлею навчає клієнтів у своїй власній льотній школі.

У компанії підкреслили, що розробка автомобіля велася близько десяти років. Очікується, що вартість PAL-V Liberty становитиме $399 000.