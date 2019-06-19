  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жителям Торецька видають по 40 літрів води

    • Розсилка
    Жителям Торецька видають по 40 літрів води

    У Торецьк щодня надходить понад 17 тисяч кубічних метрів води

    Влада міста Торецьк в Донецькій області через пошкодження водопроводу просить жителів набирати не більш як 40 літрів води. Про це напередодні повідомила військово-цивільна адміністрація Торецька.

    «У зв'язку з пошкодженням водопроводу в зоні активних бойових дій, в місто щодня надходить понад 17 тисяч кубічних метрів води. У спекотний період цієї кількості недостатньо для забезпечення централізованим водопостачанням всіх районів, в зв'язку з чим організовано підвіз технічної води відповідно до графіка», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Зазначається, що «з метою дотримання порядку і економного розподілу» просять здійснювати набір води в ємності не більше 40 літрів в одні руки.

    На своєму сайті адміністрація розмістила графік підвозу води по годинах.

    Раніше повідомлялося, що в Донецькій області люди перекрили трасу через відсутність води. Жителі одного з районів Костянтинівки перекрили дорогу на Бахмут через відсутність водопостачання.

    Нагадаємо, містам і селам Донбасу продовжують відключати воду. В кінці травня без води залишилися шість населених пунктів, в тому числі міста Бахмут і Соледар.

     

    Читайте також
    вода Торецьк водопостачання місто влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ