Жителям Торецька видають по 40 літрів води



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У Торецьк щодня надходить понад 17 тисяч кубічних метрів води

Влада міста Торецьк в Донецькій області через пошкодження водопроводу просить жителів набирати не більш як 40 літрів води. Про це напередодні повідомила військово-цивільна адміністрація Торецька.

«У зв'язку з пошкодженням водопроводу в зоні активних бойових дій, в місто щодня надходить понад 17 тисяч кубічних метрів води. У спекотний період цієї кількості недостатньо для забезпечення централізованим водопостачанням всіх районів, в зв'язку з чим організовано підвіз технічної води відповідно до графіка», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «з метою дотримання порядку і економного розподілу» просять здійснювати набір води в ємності не більше 40 літрів в одні руки.

На своєму сайті адміністрація розмістила графік підвозу води по годинах.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області люди перекрили трасу через відсутність води. Жителі одного з районів Костянтинівки перекрили дорогу на Бахмут через відсутність водопостачання.

Нагадаємо, містам і селам Донбасу продовжують відключати воду. В кінці травня без води залишилися шість населених пунктів, в тому числі міста Бахмут і Соледар.