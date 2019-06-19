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    У Львові пройде перепис «кицьконаселення»

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    У Львові пройде перепис «кицьконаселення»

    Бродячих котів порахують з 26 по 30 червня

    У Львові вперше в світі проведуть підрахунок бродячих котів. Про це напередодні сказала на прес-конференції директор комунального підприємства Лев Оксана Кошак, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

    За її словами, підрахунок проведуть 26-30 червня за «унікальним алгоритмом».

    «До сьогоднішнього дня жоден муніципалітет, жодне місто світу не знайшли методику, завдяки якій можна було б підрахувати бродячих котів. Ми будемо першими», - розповіла Кошак.

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    Зазначається, що у Львові вже тричі проводили підрахунок бродячих собак, тому «схема роботи зрозуміла» і в співробітництві її адаптували під звички і поведінкові особливості котячих.

    Співзасновник міжнародної платформи Animal-ID.info Віктор Копач розповів про розроблений мобільний додаток, який дозволяє відстежувати кількість бездомних собак.

    «В Європі проблема собак практично вирішена, а от з котами проблема подекуди більша, ніж у нас. Тому ми адаптували нашу систему, щоб працювати з котами», - повідомив Копач.

    За його словами, система дозволяє отримувати дані не тільки про кількість котів, а й місця скупчення і, отримавши набір таких даних, влада міста зможе вжити адекватних заходів для роботи з котами в майбутньому.

    За його словами, зацікавленість методикою підрахунку котів в цілому проявили вже 15 країн. Зокрема, після Львова підрахунок котів проведуть в Німеччині.

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    Львів тварини місто влада
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