У Львові пройде перепис «кицьконаселення»



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Бродячих котів порахують з 26 по 30 червня

У Львові вперше в світі проведуть підрахунок бродячих котів. Про це напередодні сказала на прес-конференції директор комунального підприємства Лев Оксана Кошак, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За її словами, підрахунок проведуть 26-30 червня за «унікальним алгоритмом».

«До сьогоднішнього дня жоден муніципалітет, жодне місто світу не знайшли методику, завдяки якій можна було б підрахувати бродячих котів. Ми будемо першими», - розповіла Кошак.

Зазначається, що у Львові вже тричі проводили підрахунок бродячих собак, тому «схема роботи зрозуміла» і в співробітництві її адаптували під звички і поведінкові особливості котячих.

Співзасновник міжнародної платформи Animal-ID.info Віктор Копач розповів про розроблений мобільний додаток, який дозволяє відстежувати кількість бездомних собак.

«В Європі проблема собак практично вирішена, а от з котами проблема подекуди більша, ніж у нас. Тому ми адаптували нашу систему, щоб працювати з котами», - повідомив Копач.

За його словами, система дозволяє отримувати дані не тільки про кількість котів, а й місця скупчення і, отримавши набір таких даних, влада міста зможе вжити адекватних заходів для роботи з котами в майбутньому.

За його словами, зацікавленість методикою підрахунку котів в цілому проявили вже 15 країн. Зокрема, після Львова підрахунок котів проведуть в Німеччині.