Чернігівщина: тракторист підірвався на протитанковій міні і загинув (фото)

Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів

У середу, 13 квітня, біля села Нова Басань Чернігівської області мінітрактор з причепом підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці. Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

Нещасний випадок стався о 15:00 год. «Поліцейські встановили, що 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села, він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну», – розповідають в поліції.

На цій же ділянці піротехніки виявили та знешкодили ще одну міну. «Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

фото: фото: Поліція Чернігівської області

Правоохоронці також наполегливо рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. «Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет – негайно телефонуйте до поліції або рятувальників», – зазначили поліцейські.

За фактом смерті чоловіка було відкрито кримінальне провадження на ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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