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    Події в Україні

    Чернігівщина: тракторист підірвався на протитанковій міні і загинув (фото)

    Чернігівщина: тракторист підірвався на протитанковій міні і загинув (фото)
    фото: Поліція Чернігівської області

    Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів

    У середу, 13 квітня, біля села Нова Басань Чернігівської області мінітрактор з причепом підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці. Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області.

    Нещасний випадок стався о 15:00 год. «Поліцейські встановили, що 42-річний місцевий мешканець трактором вивозив сміття. Повертаючись полем до села, він натрапив на заміновану російськими окупантами ділянку і наїхав на протитанкову міну», – розповідають в поліції.

    На цій же ділянці піротехніки виявили та знешкодили ще одну міну. «Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

    фото: фото: Поліція Чернігівської області

    фото: фото: Поліція Чернігівської області

    Правоохоронці також наполегливо рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. «Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет – негайно телефонуйте до поліції або рятувальників», – зазначили поліцейські.

    За фактом смерті чоловіка було відкрито кримінальне провадження на ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

    Російські війська використовують у війні проти України як «психологічні» міни, так і заборонені Оттавською конвенцією. Про це заявив у інтерв’ю «Главкому» експерт Асоціації саперів України Ігор Молодан.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia міни
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    Чернігівщина: тракторист підірвався на протитанковій міні і загинув (фото)