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    На Київщині юнак підірвався на розстяжці

    На Київщині юнак підірвався на розстяжці

    Поліція Київщини закликає громадян бути обережними на деокупованих територіях!

    15 квітня, у селі Литвинівка, підлітки пішли гуляти до закинутого приміщення. Тільки-но 17-річний юнак відчинив двері, як стався вибух. На щастя, всі хлопці вижили. Один із потерпілих отримав травми голови, проте госпіталізації не потребував.

    Про це повідомляєпресслужба ГУ НП у Київській області.

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    На Київщині юнак підірвався на розстяжці
    На Київщині юнак підірвався на розстяжці

    Правоохоронці закликають громадян бути обережними, стежити за дозвіллям дітей, не користуватись лісовими дорогами та стежками, не відвідувати не обстежені правоохоронцями будівлі в районах, які були в окупації та дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Київщина Україна поліція окупація #stoprussia
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    На Київщині юнак підірвався на розстяжці