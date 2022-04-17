На Київщині юнак підірвався на розстяжці

Поліція Київщини закликає громадян бути обережними на деокупованих територіях!

15 квітня, у селі Литвинівка, підлітки пішли гуляти до закинутого приміщення. Тільки-но 17-річний юнак відчинив двері, як стався вибух. На щастя, всі хлопці вижили. Один із потерпілих отримав травми голови, проте госпіталізації не потребував.

Про це повідомляєпресслужба ГУ НП у Київській області.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними, стежити за дозвіллям дітей, не користуватись лісовими дорогами та стежками, не відвідувати не обстежені правоохоронцями будівлі в районах, які були в окупації та дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників.



