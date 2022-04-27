На Київщині водій трактора підірвався на російській міні (фото)

Трактор виїхав на поле та підірвався на міні, яку встановили військові РФ

Чоловікові вдалося вижити, а от його техніка отримала серйозні пошкодження

У селі Маковище Київської області чоловік наїхав трактором на міну окупантів. Про це повідомив радник очільника МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, трактор виїхав на сільськогосподарські роботи в поле та наїхав на міну, яку залишили російські окупанти.

Водій залишився живим. Детальної інформації про те, чи отримав він поранення та як почувається зараз наразі немає.

На фото які оприлюднив Геращенко, видно постраждалий трактор. Вибухом йому відірвало передні колеса.

Нагадаємо, раніше експерт Асоціації саперів України висловив думку. що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.

Він наголосив, що абсолютно всі поля, що були у зоні окупації, перевірятимуться. Вони вже апріорі вважаються замінованими. На Донбасі поля на лінії розмежування заміновані точно. І з нашого, і з ворожого боку. І протитранспортними мінами, і протипіхотними.

Поля практично завжди мінують у комплексі. Ставлять протитанкову міну, а поруч – кілька протипіхотних, щоб максимально утруднити розмінування. Саперу потрібно кілька десятків хвилин повозитись, щоб розібратися, яка в цьому випадку використовується система, приблизно уявити, в якому порядку заміноване поле: у шаховому чи послідовному мінуванню.



