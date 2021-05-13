Зеленський обговорив з президентом Румунії кроки в напрямку євроінтеграції

Глави держав України та Румунії провели телефонну розмову

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з румунським колегою Клаусом Йоганнісом обговорив нещодавні кроки України в напрямку європейської інтеграції. Про це йдеться у заяві на сайті глави держави.

«Глава держави представив своєму колезі українську ініціативу щодо підтримки державами-членами ЄС майбутнього членства України в Європейському Союзі та закликав приєднатися до низки країн, президенти яких уже підписали такі двосторонні документи з Україною», – йдеться у заяві.

Зеленський поінформував Йоганніса про нещодавню ескалацію з боку Росії ситуації вздовж кордонів України та відзначив важливість активної підтримки міжнародної спільноти для зниження напруженості на кордоні.

У цьому зв’язку президент привітав нещодавню Спільну заяву лідерів країн групи «Бухарест 9», у якій підтверджується розуміння небезпеки політики Російської Федерації в регіоні Чорного моря.

Зеленський поділився останньою інформацією щодо тривалої мілітаризації тимчасово окупованого українського Криму та звернув увагу на постійне погіршення гуманітарної ситуації на півострові. Він запросив президента Румунії до Києва взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення Дня незалежності України у серпні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у контексті планів про вступ до Європейського союзу заявив, що українці вже сьогодні впливають на долю Європи. Зокрема, її майбутнє вирішується на українській землі.

Нещодавно президент Латвії підписав декларацію про європейські перспективи України.

А на початку травня декларацію про європейські перспективи України президент Володимир Зеленський підписав з главою Польщі Анджеєм Дудою.

Крім того, стало відомо, що саміт НАТО, який почнеться 14 червня у Брюсселі, відбудеться без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.