Зеленський програв апеляцію щодо звільнення члена Нацради Горковенка

Володимир Горковенко, якого звільнив з посади члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення президент Володимир Зеленський, подав на главу держави до суду

Суд стягнув з Офісу президента на користь Горковенка 1921 грн судових витрат

Колишній член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко заявляє, що виграв апеляцію у президента Володимира Зеленського.

Справа стосується рішення Верховного суду від 19 грудня 2019 року, яким було встановлено, що президент порушив закон, звільнивши Горковенка шляхом скасування указу про призначення. Про це сьогодні пише сам Горковенко у фейсбуці.

«По факту цю апеляцію президент програв. Судді залишили без задоволення апеляційну скаргу Володимира Зеленського. Офіс президента доводив, що моє звільнення у неприродній спосіб є законним. Це означає, що вчора набрало законної сили рішення, яким визнано протиправним та скасовано Указ Президента від 24.05.2019 №323/2019 «Про скасування указу президента України від 04 травня 2019 року №187 «Про призначення В. Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», – пише він.

Апеляційну скаргу Горковенка суд задовольнив частково.

«Серед іншого визнано, що мене слід вважати саме звільненим з роботи з посади члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення. У такий спосіб Велика палата Верховного суду визнала, що «скасування призначення» насправді є звільненням. Це важливо у світлі останніх рішень президента Зеленського, якими він «скасовував призначення» осіб, яких за законом не мав права звільняти. Зокрема, суддів Конституційного суду», – додав Горковенко.

Також суд стягнув з Офісу президента на користь Горковенка 1921 грн судових витрат.

Нагадаємо, в травні 2019 року Володимир Горковенко, якого звільнив з посади члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення президент Володимир Зеленський, подав на голову держави до суду.