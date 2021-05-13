Зеленський змінив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський видав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони. Глава держави увів до РНБО нового міністра енергетики Германа Галущенка. Про це йдеться на сайті глави держави.

29 квітня Верховна Рада підтримала кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики України. Таким чином він став першим постійним міністром енергетики за понад рік роботи Кабміну Дениса Шмигаля. Цього ж дня новий міністр енергетики анонсував зменшення тарифів на газ.

«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Галущенка Германа Валерійовича – міністра енергетики України», – йдеться в тексті указу президента.

Указ про введення міністра до складу РНБО набув чинності з дня його опублікування.

З моменту «перезавантаження» уряду у березні 2020 року Міністерство енергетики жодного разу не мало постійного очільника. Одразу після того, як Кабмін очолив Денис Шмигаль, відомство тимчасово очолив Олексій Оржель, який до 4 березня 2020 року був останнім міністром енергетики без приставки «в.о.».

Галущенко обіймав посаду віцепрезидента НАЕК «Енергоатом» з травня 2020 року. У 2011-13 роках працював директором департамента судової роботи у Мін’юсті, згодом почав роботу в «Енергоатомі».

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