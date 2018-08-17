Журналіст: Медведчук та Суркіс тепер мають довести у суді, що вони не є агентами КДБ та рекетирами



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Леонід Кравчук, Віктор Медведчук, Григорій Суркіс, Оксана Марченко на дні народженні Суркіса

«Згідно плівок Мельниченка Суркіс і Медведчук були агентами КДБ», - Реведжук

Українські політики Віктор Медведчук та Григорій Сукріс повинні подати до суду на російский сайт kasparov.ru, де стверджуються, що вони обидва є агентами КДБ. Таку точку зору висловив блогер, журналіст та громадський діяч Роман Реведжук на своїй сторінці у Facebook, пише Апостроф.

«На сайті «каспаров.ру» можна дізнатися багато нового не тільки про російську, а й українську політику. Наприклад у наступній статті http://www.kasparov.ru/material.php?id=53CD730EA6B12 йде мова про те, як 2 агента КГБ Суркіс і Медведчук будували свої масштабні економічні і політичні проекти в Україні. Які цілі переслідували і в чиїх інтересах ведуть зараз свою діяльність. Чого коштують переговори Леоніда Кучми з високопоставленим працівником пресслужби Кравченко», - пише Реведжук.

В данному матеріалі стверджується, що згідно плівок Мельниченка Суркіс і Медведчук були агентами КДБ.

Нагадаємо, раніше Реведжук заявив, що люди Медведчука та Суркіса вимагали прибрати з фільму сцену із суду над поетом. Адвокатом Стуса був Віктор Медведчук.

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