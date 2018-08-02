Луценко визнав, що Медведчук не має ніякого статусу у справі Савченко-Рубана



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Віктор Медведчук

Ми ретельно вивчаємо зв'язки Савченко ще в 90-х роках із «навколомедведчуківськими» структурами, запевняє генпрокурор

Політичний діяч Віктор Медведчук не має ніякого статусу у справі народного депутата України Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор Юрій Луценко на полігоні спецпідрозділу СБУ «Альфа» за Києвом.

«На цей момент достатніх доказів для того, щоб надати Медведчуку процесуального статусу якогось іншого, крім свідка, у слідства немає. Ми ретельно вивчаємо зв'язки Савченко ще в 90-х роках із «навколомедведчуківськими» структурами. Ми ретельно вивчаємо пов'язаних з нею осіб, і з паном Медведчуком», - сказав він,

«На цей момент у нього немає статусу в цій справі. Ми вивчаємо можливість зв'язків його з будь-якою антиукраїнською діяльністю», - уточнив Генпрокурор.

Як повідомлялось, 27 березня Луценко публічно озвучив, що підозрює Медведчука у намірі здійснити переворот руками Савченко і Рубана.