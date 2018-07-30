  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Богдан Буткевич

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Медведчук, Бойко та інші. Аналіз дій проросійської п'ятої колони на найближчих виборах

    • Богдан Буткевич
    • Розсилка
    Медведчук, Бойко та інші. Аналіз дій проросійської п'ятої колони на найближчих виборах

    Нині між різними крилами 5 колони йде війна за першість, та в підсумку вони все ж домовляться

    Отже, публічне запрошення Рабиновичем Медведчука до списку «За життя» публічно підтверджує й так давно всім зрозуміле. Медведчук забрав собі як партію, так і її головний ресурс - лайнозвалища під назвою NewsOne та страна.уа. Це буде перше крило 5 політколони, з якою підуть найбільш одіозні та зашкварено-бєспрєдєльні. Хоча, до речі, не слід відкидати варіант того, що якраз виникли якісь проблеми, й хитрий Рабинович винесенням питання в публічну площину просто намагається застовпити патрона за собою, відрізати шляхи відступу, так би мовити.

    Друге крило - це льовочкінсько-фірташевській пул на чолі з Бойком. Їх головним активом є ще одне лайнозвалище - Інтер. Й цей пул зараз мега-активно мочить Рабиновича - в сподіванні на те, що саме на них зробить ставку москва. Яка, здається, ще не визначилася і перебуває в нерішучості, кого ж вибрати. 

    З одного боку, є кум Путіна, але ж він має шалений антирейтинг. З іншого боку - так, набагато більш привабливий для лайт-вати Бойко. Однак нема впевненості в позиції Льовочкіна, який, подейкують, за останні роки доклав чимало зусиль для налагодження стосунків з американцями. Особливо - з остраху на те, що по ньому довбане скандал з Манафортом. Якого, до речі, запрошував і курував саме екс-голова АП.

    Читайте також

    Якщо ви звернули увагу, нічого не кажу про Ахметова. Бо він у нас в солодких з президентом Порошенком (Роттердам в поміч) та, подейкують, частиною «Народного фронту», яка заточена під Арсенія Яценюка. За моєю інформацією, вже є навіть домовленість, що Рінат та його структури допомагатимуть БПП та гарантуватимуть мажоритарників на Сході. Хоча все може змінитися в залежності від результатів президентських виборів. Але поки що структури Ахметова зберігають лояльність діючій владі.

    Та найбільший острах в мене викликає інформація, що в штаби Юлії Тимошенко на місцях масово йде вата та екс-риги. Й робиться за чіткою координацію згори. Я поки не буду називати прізвищ, щоб не помилитись. Але сигнали є, й вони досить серйозні. Про що це говорить? Про те, що хай між різними крилами 5 колони наразі і йде війна за першість, та вони домовляться. Щонайменше - восени, щонайбільше - за результатами президентських виборів. Запорєбрік забезпечить шалені фінансові та медійні вливання, а відсутність притомного кандидату з українського боку ще більше грає їм на руку. Ось де хочеться дуже «подякувати» пану Порошенку, який зробив так багато, щоб випалити все адекватне навколо себе. Але сам зашкварився так, що й сам перестав бути нормальним вибором.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Петро Порошенко Віктор Медведчук Юлія Тимошенко БПП вибори Юрій Бойко Інтер За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ