Медведчук, Бойко та інші. Аналіз дій проросійської п'ятої колони на найближчих виборах

Нині між різними крилами 5 колони йде війна за першість, та в підсумку вони все ж домовляться

Отже, публічне запрошення Рабиновичем Медведчука до списку «За життя» публічно підтверджує й так давно всім зрозуміле. Медведчук забрав собі як партію, так і її головний ресурс - лайнозвалища під назвою NewsOne та страна.уа. Це буде перше крило 5 політколони, з якою підуть найбільш одіозні та зашкварено-бєспрєдєльні. Хоча, до речі, не слід відкидати варіант того, що якраз виникли якісь проблеми, й хитрий Рабинович винесенням питання в публічну площину просто намагається застовпити патрона за собою, відрізати шляхи відступу, так би мовити.

Друге крило - це льовочкінсько-фірташевській пул на чолі з Бойком. Їх головним активом є ще одне лайнозвалище - Інтер. Й цей пул зараз мега-активно мочить Рабиновича - в сподіванні на те, що саме на них зробить ставку москва. Яка, здається, ще не визначилася і перебуває в нерішучості, кого ж вибрати.

З одного боку, є кум Путіна, але ж він має шалений антирейтинг. З іншого боку - так, набагато більш привабливий для лайт-вати Бойко. Однак нема впевненості в позиції Льовочкіна, який, подейкують, за останні роки доклав чимало зусиль для налагодження стосунків з американцями. Особливо - з остраху на те, що по ньому довбане скандал з Манафортом. Якого, до речі, запрошував і курував саме екс-голова АП.

Якщо ви звернули увагу, нічого не кажу про Ахметова. Бо він у нас в солодких з президентом Порошенком (Роттердам в поміч) та, подейкують, частиною «Народного фронту», яка заточена під Арсенія Яценюка. За моєю інформацією, вже є навіть домовленість, що Рінат та його структури допомагатимуть БПП та гарантуватимуть мажоритарників на Сході. Хоча все може змінитися в залежності від результатів президентських виборів. Але поки що структури Ахметова зберігають лояльність діючій владі.

Та найбільший острах в мене викликає інформація, що в штаби Юлії Тимошенко на місцях масово йде вата та екс-риги. Й робиться за чіткою координацію згори. Я поки не буду називати прізвищ, щоб не помилитись. Але сигнали є, й вони досить серйозні. Про що це говорить? Про те, що хай між різними крилами 5 колони наразі і йде війна за першість, та вони домовляться. Щонайменше - восени, щонайбільше - за результатами президентських виборів. Запорєбрік забезпечить шалені фінансові та медійні вливання, а відсутність притомного кандидату з українського боку ще більше грає їм на руку. Ось де хочеться дуже «подякувати» пану Порошенку, який зробив так багато, щоб випалити все адекватне навколо себе. Але сам зашкварився так, що й сам перестав бути нормальним вибором.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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