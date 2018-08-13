Медведчук дуже легко може заборонити показ фільму про Василя Стуса

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

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Медведчук хоче приховати історичну правду

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Медведчук через свого адвоката угрожает судом запретить показ фильма о Василии Стусе. Вы будете смеяться, но я даже знаю, в какой суд он пойдет и какой судья будет рассматривать этот иск. И даже какое решение примет.

Дело в том, что за последний год я лично столкнулся с судейским жульничеством Медведчука. Он подал на меня в суд за разоблачение его роли на рынке автомобильного газа. Подал в суд Печерского района Киева, хотя я там ни дня не жил. Медведчук подал 10 (десять!) исков против меня - и подавал до тех пор, пока дело не попало к судье Алексею Соколову. А как только система выбрала Соколова - он отозвал все иски, кроме этого. Наверное, просто очень симпатичный судья оказался.

А потом выяснилось, что к судье Соколову удивительным образом попадают все (!) иски, где фигурирует Медведчук. Например, его иск против депутата Арьева был подан с разницей в несколько минут с иском против меня. Но система опять «случайно» выбрала судью Соколова. А еще Медведчук через суд добивался возбуждения дела против журналиста Mykhailo Tkach. И опять система «случайно» выбрала того же судью Соколова. И по обоим этим делам судьей Соколовым уже приняты решения в пользу Медведчука, а в моем деле он отклонил все ходатайства о неподсудности этому суду, о рассмотрении по полной процедуре и даже об исправлении описки.

Во всех этих процессах интересы Медведчука представляет адвокат Кириленко, который истерично кричал, чтобы я не снимал его во время заседания по иску против меня. Этот же Кириленко выдал заявление от имени Медведчука по поводу Стуса.

Поэтому я уверен, что Медведчук очень быстро получит нужное решение судьи Соколова и фильм будет запрещен к прокату. Правда, это не имеет ничего общего с правосудием - а имеет общее только с желанием скрыть историческую правду. Делает это человек, который по сути является агентом путинского влияния и при этом смог построил собственный олигархический клан при содействии нынешнего президента и бывшего однопартийца Медведчука Петра Порошенко.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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