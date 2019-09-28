Журналіст Міллер розповів, як Мендель відтягувала його від Зеленського



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«Мендель підійшла до мене з-за спини. Вона схопила мене за праву руку і за спину і почала тягнути», - розповів Міллер про інцидент на форумі YES у Києві

Міллер наголосив, що Мендель «абсолютно неправа», коли говорить, що подібна поведінка є нормальною для прес-секретарів у США

Журналіст «Радіо Свобода» Крістофер Міллер заявив, що прес-секретар президента Зеленського Юлія Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.

Про це Міллер сказав в ефірі програми «Нині вже» на hromadske.

За словами журналіста, нещодавно він також зіткнувся з подібною поведінкою Мендель.

Міллер розповів, що 13 вересня на форумі YES у Києві він підійшов до Зеленського і запитав, чи пам’ятає він його і чи можна поставити запитання. Президент відповів: «Так, будь ласка».

«Я почав запитувати, але встиг сказати лише одне речення, коли Юлія Мендель підійшла до мене з-за спини, чим дуже мене здивувала. Вона схопила мене за праву руку і за спину і почала тягнути мене. Це було дуже неприємно», — зазначив Міллер.

Він наголосив, що це перешкоджання професійній діяльності журналіста, а також додав, що Мендель «абсолютно неправа», коли говорить, що подібна поведінка є нормальною для прес-секретарів у США.

«Такого в Америці просто не буває», — підкреслив він.

Міллер додав, що Офіс Зеленського часто поводить себе подібним чином з журналістами незалежних медіа, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди.

«Я бачив, як добре Офіс ставиться до каналів та ЗМІ, що лояльні до президента, і як геть інакше — до «Радіо Свобода», яке критикує цю владу, як і будь-яку, яка була до неї», — резюмував журналіст.

Нагадаємо, програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прес-секретарки президента Юлії Мендель.

На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Раніше повідомлялося, що під час візиту до США прес-секретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

Мендель після скандалу закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Згодом у мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.