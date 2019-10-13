Журналіст опублікував фото вілли Зеленського в Італії



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У мережі показали, як виглядає вілла Зеленського в Італії Фото: Осман Пашаєв

Будиночок розташований не на березі моря, а десь на третій або четвертій лінії

Президент України Володимир Зеленський володіє особняком в Італії в містечку Форте-дей-Мармі, через який під час передвиборної гонки розгорівся справжній скандал.

Днями журналіст Осман Пашаєв на своїй Facebook-сторінці опублікував знімки будинку, розповівши про місцевий колорит.

Варто відзначити, що журналіст не знайшов в містечку «російського духу», про який навесні писали всі ЗМІ, вказуючи, що сусідами тоді ще майбутнього президента є російські олігархи: Абрамович, Дерипаска, Прохоров та інші.

Пашаєв пише, що в будинку, судячи з усього, ніхто не живе: віконниці зачинені, а під ворота хтось підкинув пакет зі сміттям.

Крім того, будиночок розташований не на березі моря, а десь на третій або четвертій лінії. А сам район, де вілла Зеленського, не схожий на ласий шматочок для російських олігархів.

Користувачі мережі відзначили, що журналіст просто потрапив туди не в сезон, інакше б почув і гул дискотек з російською попсою, і засилля туристів з РФ.