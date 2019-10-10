Президент розказав, яка його головна ціль



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Пресмарафон Володимира Зеленського

Володимир Зеленський наголосив, що його головне мета - зупинити війну на Донбасі

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні у Kyiv Food Market заявив про те, що його головна ціль - зупинити війну на Донбасі.

«Головна моя мета - я хочу припинити цю війну. Я думаю, що це моя місія. Кожен раз, коли я звертаюся до українців, я звертаюся до всіх українців, де б вони не жили», - сказав президент.

За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

Зазначимо, що на пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

«Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

Як передає кореспондент Главкома, журналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.



