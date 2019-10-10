  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Президент розказав, яка його головна ціль

    • Розсилка
    <span>Пресмарафон Володимира Зеленського</span> - Президент розказав, яка його головна ціль
    Пресмарафон Володимира Зеленського

    Володимир Зеленський наголосив, що його головне мета - зупинити війну на Донбасі

    Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні у Kyiv Food Market заявив про те, що його головна ціль - зупинити війну на Донбасі.

    «Головна моя мета - я хочу припинити цю війну. Я думаю, що це моя місія. Кожен раз, коли я звертаюся до українців, я звертаюся до всіх українців, де б вони не жили», - сказав президент.

    За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.

    Зазначимо, що на пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів.

    «Представники медіа ставитимуть запитання президенту групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Формуватимуться вони за списком акредитації», - повідомили  у пресслужбі, додавши, що кожне медіа отримає у відповідь на свій лист підтвердження зі вказаним часом для зустрічі з президентом.

    Як передає кореспондент Главкомажурналисти ризикують не встигнути задати питання, оскільки Зеленський відповідав на одне питання близько 15 хвилин.

    Журналісти мають змогу працювати у пресцентрі, організованому на території Kyiv Food Market, де здійснюватиметься пряма трансляція інтерв’ю.

     Читайте також: Десять годин із Зеленським. Трансляція пресмарафону з президентом


    Володимир Зеленський президент журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ