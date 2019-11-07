У Службу безпеки подали заяву стосовно державної зради Богдана на замовлення Портнова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутатка Тетяна Чорновол про конфлікт між головою СБУ Іваном Бакановим і керівником Офісу президента Андрієм Богданом: я в цій війні за Баканова Фото: facebook.com/tchornovol

За словами депутатки Тетяни Чорновол, її заява не лише проти Андрія Богдана, а також і проти Андрія Портнова

Народний депутат від «Європейської Солідарності» Тетяна Чорновол подала заяву у Службу безпеки України щодо вчинення нинішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом державної зради. Про це Тетяна Чорновол повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Віднесла Баканову (СБУ) заяву про злочин Андрія Богдана, що має ознаки державної зради (ст.111 КК України). Зрада України полягає в тому, що Андрій Богдан, будучи посадовою особою КМУ в період 2010-2014 років, організував розтрату коштів державного бюджету в розмірі 3 млрд. грн в інтересах Міністерства Оборони РФ.

Причому наслідком злочину Богдана стало фінансування з бюджету України Збройних Сил ворога в період його підготовки до нападу на Україну, окупації та анексії Криму (адже 36 млн. грн на рахунки МО РФ було перераховано в 2013 році)», - написала Чорновол.

За її словами, ця заява не лише проти Богдана, а також і проти Андрія Портнова.

«Бо Андрій Богдан був організатором того злочину, а Андрій Портнов – тодішній чиновник АП Януковича – замовником», - зазначила депутатка.

Вона також позичила успіху голові СБУ Івану Баканову «у справі порятунку його друга Президента Зеленського від зобов’язань, даних Коломойському і Портнову, які вилилися в призначення одіозної особи Андрія Богдана керівником Офісу Президента – фактично віце-президентом».

«Не знаю, як там насправді було з вибитим зубом Богдана, але ця справа на 33 зуби). Баканов, лови!» – додала депутат.

Нагадаємо, журналіст Станіслав Речинський повідомив, що Баканов і Богдан в середу, 30 жовтня, побилися на Банковій. Він зазначив, що причиною конфлікту стало призначення начальника Головного слідчого управління СБУ. За словами Речинського, Баканов вибив Богдану зуб.

Раніше повідомлялося, що колишній керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому керівнику Офісу президента Андрію Богдану потрібно вручити підозру.

Зазначимо, що минулого тижня з’явилась інформація про те, що Богдана нібито підозрюють у порушенні закону під час роботи в уряді Азарова. Але у ДБР заявили, що не реєстрували відповідних проваджень та не здійснюють досудових розслідувань, у САП і НАБУ теж не розглядали питання вручення йому підозри.

Горбатюк же стверджує, що справа таки є, але крутиться вона не навколо Богдана. Мова про події 2012 року, коли Юлії Тимошенко «шили» замах на розкрадання державних коштів через надання начебто гарантій уряду РФ, внаслідок чого начебто Україна має відповідати за понад $400 млн за борги ЄЕСУ перед Міноборони РФ (тоді це була надумана справа і за фактом незаконного переслідування є кримінальне провадження). «Тоді вони не поставили певні товари. Але це не були державні гарантії. ЄЕСУ була винна, а держава Україна до цього боргу не мала жодного стосунку (це було підтверджено рішеннями судів, аж до Верховного). Але з’явився судовий позов Міноборони РФ про стягнення з нашої держави за липовими гарантіями 3,2 млрд грн. Відбуваються суди всіх інстанцій, які визнають, що держава Україна винна цю суму росіянам і врешті частина коштів перераховується до Міноборони РФ», - пояснив Горбатюк.

Він зазначив, що у всіх тих судах представником України за довіреністю Кабміну був саме Андрій Богдан. «То був суд, який апріорі неможливо було програти», - резюмував Сергій Горбатюк.