Поліція відкрила справу за заявою Портнова проти журналістів



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Заява надійшла 7 листопада

Поліція розпочала кримінальне провадження за заявою заступника глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова щодо перешкоджання діяльності журналістів та порушення недоторканності приватного життя.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Заява надійшла 7 листопада.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (стаття 171) та порушення недоторканності приватного життя (стаття 182).

Раніше, 7 листопада, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом звернень журналістів «Радіо Свобода» про погрози з боку Андрія Портнова.

Раніше Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання, повідомляє «Радіо Свобода».