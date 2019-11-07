Нацполіція взялася за Портнова, який погрожував журналістам «Радіо Свобода»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Портнов не виключив можливого стеження за членами редакції програми «Схеми», які готували розслідування щодо його зв’язків з новою владою

Портнов пригрозив усій редакції програми «Схеми» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації»

Слідчі розпочали розслідування за фактом погроз ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова на адресу журналістів «Радіо Свобода».

Про це 7 листопада повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ч. 2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та за ч. 1 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Раніше Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання, повідомляє «Радіо Свобода».

У відповідь «Схеми» заявили про тиск на журналістів із боку Портнова.

«Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як прямий тиск на команду «Схем». Ми вважаємо дослідження впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою суспільно важливою інформацією, а його особу – публічною. Тому редакція не планує припиняти роботу над цією темою через тиск шляхом публікації персональних даних членів знімальної групи або через тиск в будь-який інший спосіб», – йдеться в заяві команди.

Згодом Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

На думку редакції «Схем» і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.