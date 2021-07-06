Журналісти з’ясували, хто очолить посольство США в Україні

Джордж Кент, за даними ЗМІ, змінить тимчасового повіреного у справах США в Україні Христину Квін

Послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених штатів Джордж Кент. Про це у вівторок, 6 липня, повідомляє Zn.ua з посиланням на джерела у Вашингтоні.

За даними видання, 9 липня тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін поїде з Києва у відпустку, а також готувати візит президента Володимира Зеленського в США.

«Замість Христини Квін до Києва може приїхати заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент: за словами одних - на час відсутності Квін, інші ж стверджують, що Кент пробуде на чолі посольства до офіційного призначення нового Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні, яке може статися в жовтні-листопаді цього року», – повідомляє видання.

Відзначається, що Джордж Кент раніше пропрацював в посольстві США в Києві дві каденції - останню в 2015-2018 роках на посаді заступника глави місії США. Тому він не тільки добре відомий в Україні, але також дуже багато знає про Україну.

Кент вільно володіє українською та російською мовами, знайомий з ситуацією в українському політикумі і його «підводних течіях», а також з економічною ситуацією в країні.

Нагадаємо, в лютому президент Володимир Зеленський призначив посла України в США. Цей пост, який довгий час був вакантним, зайняла Оксана Маркарова.