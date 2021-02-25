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    Маркарова стала надзвичайним та повноважним послом в США

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    Зеленський вважає, що Маркарова має дуже позитивне сприйняття в США - Маркарова стала надзвичайним та повноважним послом в США
    Зеленський вважає, що Маркарова має дуже позитивне сприйняття в США
    Фото: ОП

    Володимир Зеленський привітав Оксану Маркарову з призначенням та перерахував над чим їй необхідно зосередитися на новій посаді в першу чергу

    Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у Сполучених Штатах Америки. Вітаючи Маркарову з призначенням, він зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

    Про це повідомляє Офіс президента.

    Зеленський наголосив, що пані послу необхідно зосередитися насамперед на налагодженні ефективного діалогу з адміністрацією нового президента США Джо Байдена. Також необхідно активно працювати з Конгресом США, підтримувати постійний діалог із законодавцями та зміцнювати двопартійну підтримку України.

    Зеленський наголосив на важливості залучення США до процесу врегулювання на Донбасі, а також до зусиль з деокупації Криму, а також приділив окрему увагу необхідності посилення санкцій США проти Росії, зокрема щодо проєкту «Північний потік – 2».

    Принципово важливою є й підтримка Вашингтоном євроатлантичного курсу України, передусім у питанні ухвалення рішення НАТО щодо надання Україні ПДЧ.

    «Також я впевнений, що Оксана Маркарова покаже приклад у розвитку економічної дипломатії: у залученні прямих іноземних інвестицій в Україну, у просуванні українського експорту та відстоюванні інтересів українського бізнесу, що є особливо важливим питанням для всіх наших дипломатичних представників і чого я від них вимагаю», – сказав президент.

    Нагадаємо, 20 листопада Офіс Зеленського вирішив змінити посла України в США. Володимира Єльченка, призначеного надзвичайним і повноважним послом України в США президентом Володимиром Зеленським менш як рік назад, вирішено замінити ексміністром фінансів Оксаною Маркаровою.

    Теги: США посол Володимир Зеленський президент Офіс президента Оксана Маркарова
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