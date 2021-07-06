У США розповіли про передачу вакцин Україні

США куплять 500 мільйонів доз вакцин Pfizer, частину з яких передадуть Україні

США через програму Covax передадуть частину вакцин Україні. Передача препаратів відбудеться в рамках планів США щодо придбання та транспортування 500 мільйонів доз вакцин Pfizer і BioNTech. Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

Згідно з повідомленням, транспортуванням і зберіганням за системою «холодового ланцюга» займеться агентство USAID, яке також розташоване на території України.

«Сполучені Штати є найбільшим донором міжнародної програми Ковакс, ми вже надали понад 4 мільярди доларів цій програмі на забезпечення вакцинами людей в усьому світі», - зазначає пресслужба посольства.

Уряд США, зі свого боку, планує продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами, щоб зменшити рівень заражень від коронавірусу в світі.

«І як прихильниця вакцинації, я хочу закликати кожного ретельно подумати над тим, аби отримати свою дозу вакцини, адже на мою думку – це шлях до захисту себе, своїх родин, забезпечення відновлення соціальних зв’язків, а також повернення економіки України на повні рейки. І як ви бачили на прикладі Сполучених Штатів, високий рівень вакцинації справді допоміг значно знизити рівень захворюваності на Covid-19, і я лише сподіваюся, що Україна отримає такий самий результат завдяки широкій програмі вакцинації по всій країні», - заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Уряд Сполучених Штатів рішуче налаштований продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами світу заради зниження заражень від Covid-19, а також в кінцевому рахунку повного знищення цього вірусу.

Зазначимо, що Європейський Союз дозволив вільний в'їзд ще з 10 країн. Наразі в'їзд в ЄС дозволений з 24 країн. України досі у списку немає.

Напередодні ЗМІ писали, що Євросоюз відкрив вільний в'їзд для 12 держав, але це не стосується України.

До слова, за інформацією ВВС, сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину, яку використовує Україна.

Нагадаємо, Європейська агенція лікарських засобів (EMA) не зареєструвала до використання вакцину AstraZeneca, виготовлену в Індії і Південній Кореї – Covishield і AstraZeneca-SKBio. Тому для в'їзду в ЄС щепленим Covishield українцям все одно потрібен буде ПЛР-тест.

1 липня у МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців.

Напередодні заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив, що Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну.