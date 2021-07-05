«Це – не туризм»: Зеленський поділився очікуваннями від візиту до США

Володимир Зеленський: Ми активно готуємось до мого візиту у Вашингтон

За словами глави держави, візит має бути «максимально наповнений і, що найважливіше, - максимально результативним»

Президент Володимир Зеленський розповів про активну підготовку його візиту до Сполучених Штатів Америки, який має стати змістовним і максимально результативним.

Про це глава держави сказав під час виступу на форумі «Україна 30. Міжнародна політика».

«Наразі ми закладаємо основи нових проєктів та ініціатив для стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Ми активно готуємось до мого візиту у Вашингтон, який має бути змістовним, перш за все. Це – не туризм! Має бути максимально наповнений і, що найважливіше, – максимально результативним», – заявив президент України.

Наприкінці червня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторія Нуланд обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення американського лідера Джо Байдена.

Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня

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