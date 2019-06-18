Журналісти з’ясували, як новий глава Адміністрації президента розпочинав свою кар'єру



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Глава Адміністрації президента Андрій Богдан Фото: Главком

Юридичну кар’єру Андрій Богдан починав в адвокатській компанії «Правіс»

Глава Адміністрації президента Андрій Богдан до призначення Володимиром Зеленським на посаду працював не лише з олігархом Ігорем Коломойським, але й з цілим рядом топ-політиків, суддів і бізнесменів. Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка для телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Юридичну кар’єру Андрій Богдан починав в адвокатській компанії «Правіс», власниками якої були нинішній нардеп Сергій Власенко, юрист Олексій Резніков і екс-заступник керівника Секретаріату Президента Віктора Ющенка Ігор Пукшин.

Останній згодом створив власну юрфірму – «Пукшин і партнери», куди й перейшов працювати Богдан, в майбутньому ставши бізнес-партнером Пукшина – як в юридичній, так і в аграрній сферах. Після Революції Гідності Ігор Пукшин намагався повернутися у велику політику, ставши одним з фінансових донорів партії «Громадянська позиція» і отримавши там 14 місце в списку. Андрій Богдан в той же момент вже працював радником олігарха Ігоря Коломойського, який очолював Дніпропетровську область, і теж намагався пройти в Парламент за списками «Блоку Петра Порошенка».

Попри те, що де-юре Богдан вийшов з бізнес-структур Пукшина, стосунки у чоловіків вірогідно лишаються доволі близькими. Журналісти неодноразово фіксували Андрія Богдана на автомобілі «Тесла», що належить одній з компаній Ігоря Пукшина, а його офіс досі знаходиться на шостому поверсі бізнес-центру на Ярославській, 56А в Києві. Тут же базується фірма «Пукшин і партнери».

Ще одним бізнес-партнером Пукшина, а раніше і Богдана, є Руслан Кирилюк. Він – колишній очільник судової адміністрації і співмешканець судді Господарського суду Києва Мальвіни Данилової. Саме цей суд розглядає одразу кілька епізодів в справі денаціоналізації «ПриватБанку» на користь олігарха Ігоря Коломойського. Тут же працює сестра Пукшина – Людмила Пукшин і Роман Бойко – колишній керівник юридичної фірми «Статус», співвласником якої нині є рідний брат Андрія Богдана Ігор. Останній також працює судовим розпорядником у Верховному суді, куди справа «Привату» має шанси потрапити після проходження нижчих інстанцій.

В бізнес-стосунках з Пукшиним і Кирилюком нині перебуває і син екс-очільника Конституційного суду Олександр Баулін. Останній також близький до і до Андрія Богдана.

У 2007-му Андрій Богдан намагався потрапити у Верховну Раду за списками «Нашої України-Народної Самооборони», але 93 місце в списку партії виявилося непрохідним. Між тим, Богдан таки попрацює в Парламенті, але не депутатом, а помічником тоді ще нардепа від «Блоку Юлії Тимошенко» Андрія Портнова.

У 2008-му Андрій Богдан став адвокатом нинішнього Генпрокурора, а тоді – Міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також Генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час. Показово, що Юрій Луценко чи не єдиний близький до Петра Порошенка топ-чиновник, який після перемоги Володимира Зеленського на виборах приїхав на неанонсовану зустріч з ним в офіс «Кварталу 95» в Києві, і який досі не подав у відставку, попри шалену критику.

За президенства Віктора Януковича Андрій Богдан працював в Уряді Миколи Азарова, а одразу після Революції Гідності став радником, а згодом і адвокатом тодішнього очільника Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського.

Приблизно за рік до потрапляння в команду Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан встигне попрацювати з Богданом Якимцем. Якимця називають неформальним помічником і другом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. З Якимцем журналістами поспілкуватися не вдалося, попри те що таке прохання йому передав сам Холодницький.

Богдан розкривати інформацію про співпрацю також відмовився, заявивши, що Якимця обслуговували його юристи, але не він особисто.