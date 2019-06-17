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    Політика

    Зеленський хоче розробити власний проект судової реформи - Богдан

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    Президент Володимир&nbsp;Зеленський хоче розробити власний проект судової реформ - Зеленський хоче розробити власний проект судової реформи - Богдан
    Президент Володимир Зеленський хоче розробити власний проект судової реформ
    Фото: Главком

    За словами голови АП, в Україні фактично закінчилася судова реформа, яку проводила попередня влада

    Президент України Володимир Зеленський має намір розробити власний проект судової реформи. Про це в ефірі телеканалу «Україна» повідомив глава Адміністрації президента Андрій Богдан, передають «Українські новини».

    За його словами, в Україні фактично закінчилася судова реформа, яку проводила попередня влада.

    «Що ми бачимо - рівень довіри до судової влади не піднявся: українці не вірили, як не бачили результатів, так і не бачать. Недовіра до судової системи і її ефективне функціонування - це саме питання інвесторів в Україну ніколи не прийде інвестор, якщо не буде чесної і некорумпованої судової системи», - сказав він.

    Богдан повідомив, що команда президента не хоче йти шляхом перестановки людей з одних місць на інші.

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    «Якщо не змінюється суть - треба реформувати процеси, які проходять у судовій системі, треба реформувати законодавство, яке відповідає за чесність судової системи, за залучення до відповідальності людей, які приймають рішення не на підставі закону, а на підставі якихось своїх внутрішніх факторів», - зазначив глава Адміністрації.

    Богдан наголосив, що вже створюється робоча група, яка розроблятиме проект судової реформи.

    «Але ця судова реформа буде спрямована не на те, щоб підняти якихось людей і переставити їх місцями і контролювати судову владу. Вона буде створена для того, щоб це були такі противаги, які б функціонували належним чином, як у нормальній розвиненій країні, яка забезпечувала б саме чесність прийняття рішень, і це б відкрило дорогу для великих інвестицій і розвитку держави», - наголосив Богдан.

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