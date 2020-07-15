Журналістку атакують фігуранти її розслідування про російські телеграм-канали



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Любов Величко отримує погрози після розслідування про російські телеграм-канали

Журналістка назвала телеграм-канали, в яких побачила ознаки адміністрування з Російської Федерації

Фігуранти розслідування про вплив анонімних телеграм-каналів на рішення депутатів партії «Слуга народу» погрожують його авторці, журналістці Любові Величко.

Про це пише видання «Тексти», яке оприлюднило розслідування Величко.

Матеріал «Тєлєга» для Слуги. Як телеграм-канали, що ймовірно ведуться з Росії, впливають на роботу Ради», було опубліковане 13 липня одночасно на кількох сайтах і спричинило значний суспільний резонанс.

Авторка дослідження проаналізувала понад 10 тисяч повідомлень у п’яти найулюбленіших телеграм-каналах депутатів фракції «Слуга народу»: «Легитимный», «Резидент», «Темный рыцарь», «Макс Бужанский» та Dubinsky.pro.

Контент-аналіз цих повідомлень показав, що ознаки адміністрування з Російської Федерації є у двох досліджуваних каналах – «Резидент» та «Легитимный». Вони, зокрема, пишуть про президента РФ Володимира Путіна та про Кремль лише в нейтральному або позитивному ключі, називають російсько-українську війну «громадянською», а терористичні організації «ЛНР/ДНР» – «невизнаними республіками».

Наступного дня після публікації кожен із цих телеграм-каналів видав по чотири публікації, в яких вони за допомогою фейків намагаються переконати читачів у тому, нібито вони не адмініструються з Росії.

Інформаційно підтримати «Резидент» та «Легитимный» за допомогою вкидання фейків вирішили й інші телеграм-канали, про які не йшлося в розслідуванні – «ЗеРада», Klymenko Time, «Женщина с косой», «Картель», «Наглый Наблюдатель», «Тень на плетень».

На думку Величко, ці телеграм-канали включилися в інформаційне протистояння тому, що, вочевидь, також адмініструються з РФ.

«Після публікації розслідування на мою фейсбук сторінку була здійснена атака від реальних та фейкових користувачів. Ці коментатори протягом доби обливали мене нецензурною лайкою та погрожували мене знайти і покарати за такі розслідування. Паралельно в особисті повідомлення я отримувала погрози та прокльони, які були направлені на те, щоб я більше не писала на теми, пов’язані з глибинною війною РФ проти України», – повідомила журналістка «Текстів».

Один із прикладів погроз

Дружина проросійського блогера-пропагандиста Анатолія Шарія Ольга Шарій, формальна лідерка Партії Шарія, також взяла участь у цькуванні журналістки. Вона опублікувала відео на своєму ютуб-каналі, вилаявши авторку розслідування.

«Я розумію, що моя робота дуже невигідна російським спецслужбам. І я розумію, що вони пильно стежать за мною в розрізі моєї роботи над подібними темами. І тому тиснуть на мене, обливаючи брехнею та фейками. Але мені начхати. Я буду працювати і далі, бо я люблю Україну», – написала Величко на своїй сторінці у фейсбуці.