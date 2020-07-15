Україна закликає ОБСЄ відреагувати на вбивство військового медика



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ОБСЄ має відреагувати на вбивство медика ЗСУ на Донбасі

Російські окупанти спочатку дали гарантії безпеки для групи евакуації, а потім підступно відкрили вогонь та вбили медика

Україна закликає держави-учасниці ОБСЄ відреагувати на вбивство російськими окупаційними силами українського військового медика під час евакуаційної операції на Донбасі, яке має усі ознаки воєнного злочину.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, яке було присвячено гібридним війнам, пише Укрінформ.

«Ми хотіли б звернути увагу присутніх до одного з останніх практичних випадків гібридної агресії, що супроводжувався зухвалим обманом, жорстокою зрадою та грубим порушенням досягнутих домовленостей і елементарних правил чесної війни з боку Російської Федерації на Донбасі. Він мав місце 13 липня 2020 року, коли на запит української сторони СККК у координації із СММ ОБСЄ була спланована безпечна евакуація тіла вбитого військовослужбовця ЗСУ, яке знаходилося у районі селища Зайцеве (Жованка) Бахмутського району Донецької області», - заявив Лоссовський.

Він звернув увагу делегацій країн-учасниць ОБСЄ на той факт, що військовослужбовці Збройних сил України попередньо отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 (за київським часом) 13 липня.

«Однак під час евакуації тіла вбитого українського військовослужбовця неозброєна евакуаційна група, яка складалася з представників СККК з відповідними білими розпізнавальними знаками «СККК», потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил», - заявив дипломат.

Він поінформував присутніх іноземних дипломатів, що російські збройні формування обстріляли групу евакуації. Внаслідок нападу загинув медик, ще два військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення. Тіло медика також залишалося тривалий час на території, яка не контролюється урядом України, його вдалося забрати лише сьогодні.

«Це вбивство має усі ознаки воєнного злочину», - наголосив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

Українська делегація також продемонструвала фотографії з місця підступного вбивства медика та поранення двох інших військових у ході евакуаційної операції, погодженої з російською стороною.

«Україна рішуче засуджує варварську поведінку російських військових та вимагає негайних пояснень, міжнародного розслідування та справедливого покарання осіб, відповідальних за смерть беззбройних українських громадян. Також ми закликаємо наших партнерів, держави-учасниці ОБСЄ засудити це чергове порушення Росією елементарних норм цивілізованої міжнародної поведінки», - заявив Лоссовський.

Абсолютно очевидно, що представники російських окупаційних сил «грубо порушили Мінські домовленості та продовжують підступну практику систематичного недотримання та порушення наданих гарантій безпеки і дотримання режиму припинення вогню», додав він.

Як повідомлялося, у зоні бойових дій на Донбасі 13 липня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, один — дістав поранення, ще один — бойове травмування.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого. Загинули двоє військових, один із яких - медик.

Міністерство закордонних справ України поінформує міжнародних партнерів України про вбивство військового медика окупаційними силами на Донбасі. З юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину.

Прокуратура відкрила справу за фактом вбивства військового медика на Донбасі.

Сьогодні, 15 липня, відбулося повернення з тимчасово окупованої території Донбасу тіла військовослужбовця Збройних сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.