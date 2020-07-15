Зеленський у четвер представить «слугам» кандидата на голову НБУ



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Володимир Зеленський 16 липня проведе вже другу на тижні зустріч з фракцією

Кандидата на пост глави центробанку президент представить на завтрашньому засіданні фракції

У четвер, 16 липня, президент Володимир Зеленський представить нового голову НБУ на засіданні фракції «Слуга народу». У парламенті за кандидатуру розраховують проголосувати на цьому тижні.

Про це журналістам сьогодні повідомила заступниця керівника фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

На засіданні фракції буде присутній глава держави. Водночас поки невідомо, скількох кандидатів на посаду голови НБУ обговорюватимуть на фракції

«У четвер планується обговорити кандидатуру на посаду голови НБУ. Адже ми хочемо проголосувати цього тижня. Розраховуємо проголосувати у п'ятницю», - заявила Кравчук.

Друга частина засідання буде присвячена вибору кандидата на пост міського голови Києва.

Сьогодні стало відомо, що народний депутат від фракції «Слуга народу» Дмитро Гурін оголосив, що братиме участь у партійному праймеріз щодо визначення кандидатури на міського голову Києва.

Також напередодні глава МВФ закликала Зеленського зберегти незалежність Нацбанку. Раніше нардеп фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що Зеленський презентував «слугам» кандидатів на голів Нацбанку і АМКУ. Однак ім'я кандидата на посаду керівника Нацбанку досі не оголошено.

Разом з тим раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня. Зокрема, голову НБУ поки не обиратимуть, а обиратимуть віцепрем'єра з промисловості та голову Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.