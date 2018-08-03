  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зі скандального притулку на Волині за п'ять років зникло семеро хлопчиків

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Фото: facebook.com/denisovaombudsman</div> <div class="post-item__photo-caption">З дитячого притулку регулярно зникали діти</div> - Зі скандального притулку на Волині за п'ять років зникло семеро хлопчиків
    Фото: facebook.com/denisovaombudsman
    З дитячого притулку регулярно зникали діти

    З 2013 року в притулку працює нинішній його керівник

    З дитячого притулку в селищі Рожище Волинської області регулярно зникали діти. Про це на брифінгу в п'ятницю, 3 серпня, розповіла омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє Liga.Новости.

    Так, з притулку, вихованці якого поскаржилися на фізичне насильство і сексуальні домагання з боку керівництва, з 2013 року зникли 7 хлопчиків.

    «І саме в 2013 році перші такі випадки почалися, що семеро хлопчиків зникли саме з цього року», - сказала Денісова.

    За її словами, саме з 2013 року в притулку працює нинішній його керівник.

    Омбудсмен повідомила, що правоохоронці з'ясовують, як це сталося, і чи проводилося розслідування цих випадків.

    Нагадаємо, раніше Людмила Денісова повідомила про побиття дітей у притулку в місті Рожище Волинської області. Омбудсмен заявила, що керівника притулку в Рожищі відсторонили.

    Поліція Волині відкрила два кримінальні провадження за інформацією про насильство щодо вихованців дитячого притулку.

    Читайте також
    діти Волинська область розслідування Людмила Денісова поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ