Зі скандального притулку на Волині за п'ять років зникло семеро хлопчиків
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Розсилка
З 2013 року в притулку працює нинішній його керівникЗ дитячого притулку в селищі Рожище Волинської області регулярно зникали діти. Про це на брифінгу в п'ятницю, 3 серпня, розповіла омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє Liga.Новости.
Так, з притулку, вихованці якого поскаржилися на фізичне насильство і сексуальні домагання з боку керівництва, з 2013 року зникли 7 хлопчиків.
«І саме в 2013 році перші такі випадки почалися, що семеро хлопчиків зникли саме з цього року», - сказала Денісова.
За її словами, саме з 2013 року в притулку працює нинішній його керівник.
Омбудсмен повідомила, що правоохоронці з'ясовують, як це сталося, і чи проводилося розслідування цих випадків.
Нагадаємо, раніше Людмила Денісова повідомила про побиття дітей у притулку в місті Рожище Волинської області. Омбудсмен заявила, що керівника притулку в Рожищі відсторонили.
Поліція Волині відкрила два кримінальні провадження за інформацією про насильство щодо вихованців дитячого притулку.