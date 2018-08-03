Зі скандального притулку на Волині за п'ять років зникло семеро хлопчиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/denisovaombudsman З дитячого притулку регулярно зникали діти

З 2013 року в притулку працює нинішній його керівник

З дитячого притулку в селищі Рожище Волинської області регулярно зникали діти. Про це на брифінгу в п'ятницю, 3 серпня, розповіла омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє Liga.Новости.

Так, з притулку, вихованці якого поскаржилися на фізичне насильство і сексуальні домагання з боку керівництва, з 2013 року зникли 7 хлопчиків.

«І саме в 2013 році перші такі випадки почалися, що семеро хлопчиків зникли саме з цього року», - сказала Денісова.

За її словами, саме з 2013 року в притулку працює нинішній його керівник.

Омбудсмен повідомила, що правоохоронці з'ясовують, як це сталося, і чи проводилося розслідування цих випадків.

Нагадаємо, раніше Людмила Денісова повідомила про побиття дітей у притулку в місті Рожище Волинської області. Омбудсмен заявила, що керівника притулку в Рожищі відсторонили.

Поліція Волині відкрила два кримінальні провадження за інформацією про насильство щодо вихованців дитячого притулку.