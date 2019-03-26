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    Зима попрощається з українцями мокрим снігом та дощем

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    Зима попрощається з українцями мокрим снігом та дощем

    Синоптик заспокоює, що негода триватиме лише один день

    У середу, 27 березня, в Україні очікується сильний вітер, мокрий сніг з дощем та похолодання вночі від +3 до -3, а вдень до +3+6 градусів. Лише на сході та на південному сході України буде тепліше, +5+11 градусів, і мокрий сніг сюди не дійде, лише дощ. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Faceook.

    «Завтра (27 березня) буде день якраз такого махання ручкою від зими», - зазначила синоптик.

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    За її даними, у Києві у середу, 27 березня, мокрий сніг з дощем, сильний вітер та максимально лише +4,+5 градусів. Але це фактично один день, зазначила Діденко.

    «З четверга погода почне вирівнюватися і вже кінець тижня засяє в Україні сонцем, синім небом і тепла погода нарешті підфарбує у нормальні кольори наші посинілі від холоду носи та щоки», - підсумовує синоптик.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    Як повідомлялось, з п`ятниці почнеться потепління, прояснення, а впродовж 30-31 березня практично повсюди буде сонячно та +10+15 градусів. У Києві у четвер буде без опадів, а в суботу-неділю у столиці світитиме сонце та повітря прогріється до +12+15 градусів.

    «Отже, з найближчої синоптичної перспективи середа в Україні буде найменш комфортною: холодно і навіть мокрий сніг із задуваннями. А найбільш комфортними - вихідні, субота та неділя», - підсумувала синоптик.

    Як повідомлялось, українські синоптики прогнозують до +28 у квітні.

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