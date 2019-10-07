Зимова казка у Татрах: Закопане засипало снігом. Фотогалерея



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Фото Артема Худолєєва, Главком

На польському лижному курорті випав сніг

У польські Татри прийшла справжня зима.

Про це повідомив кореспондент «Главкома» Артем Худолєєв.

Біля Закопане снігом засипало вершини гір, полонини та гірськолижні курорти. Температура повітря залишається мінусовою, тому сніжний покрив тримається вже другу добу.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах випав сніг: рятувальники просять не ходити в гори. Для тих, хто наважиться у таку подорож, рятувальники радять пам’ятати про те, що «безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема – належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також – від знання місцевості та її природних перешкод».