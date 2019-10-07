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    Прогноз погоди на понеділок: заморозки та дощі на півдні України

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    Прогноз погоди на понеділок: заморозки та дощі на півдні України

    У Києві сьогодні синоптики опадів не прогнозують, температура повітря вдень + 7...9 градусів

    У понеділок, 7 жовтня, в південних областях України синоптики прогнозують дощ. Температура повітря вдень підвищиться максимум до +14 градусів, вночі - заморозки.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру

    На півночі вдень синоптики прогнозують 7...9 градусів тепла, а вночі -1...-3. На заході вдень очікується 7...9 градусів тепла, а вночі -1...-3. На сході вдень температура повітря підвищиться до 11...13 градусів тепла, а вночі 3...5.

    На території південних областей вдень буде 11...13 градусів, а вночі 4...6 градусів тепла. У центральній частині країни вдень очікується 7...9 градусів тепла, а вночі -1...-3. 

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    У Києві сьогодні синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень підвищиться до 7...9 градусів, а вночі 0...-2.

    Як повідомлялося, за даними синоптиків, по всій території України в найближчі ночі очікуються заморозки.

    До слова, у неділю, 6 жовтня, у Карпатах випав сніг.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна дощ
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