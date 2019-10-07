У Карпатах сніг: рятувальники просять не ходити в гори



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Служба ДСНС в області також просить туристів, які йдуть у Карпати, зареєструватись і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби

На метеостанції Пожижевській, що знаходиться на висоті 1,5 тис. м над рівнем моря, покриття снігу сягає 7 см.

Про це повідомив заступник начальника Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Юрій Горбенко.

«На Пожижевській метеостанції сніговий покров сягає 7 см», - зазначив Горбенко.

За інформацією управління ДСНС в Івано-Франківській області, в Карпатах суттєво похолодало і випав сніг, тому рятувальники просять любителів гірського відпочинку утриматись від походів у гори, бо за таких умов дуже легко збитись з наміченого маршруту навіть досвідченим туристам.

Для тих, хто наважиться у таку подорож, рятувальники радять пам’ятати про те, що «безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема – належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також – від знання місцевості та її природних перешкод».

Служба ДСНС в області також просить туристів, які йдуть у Карпати, зареєструватись і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби.