У Карпатах сніг: рятувальники просять не ходити в гори
Служба ДСНС в області також просить туристів, які йдуть у Карпати, зареєструватись і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби
На метеостанції Пожижевській, що знаходиться на висоті 1,5 тис. м над рівнем моря, покриття снігу сягає 7 см.
Про це повідомив заступник начальника Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Юрій Горбенко.
«На Пожижевській метеостанції сніговий покров сягає 7 см», - зазначив Горбенко.
За інформацією управління ДСНС в Івано-Франківській області, в Карпатах суттєво похолодало і випав сніг, тому рятувальники просять любителів гірського відпочинку утриматись від походів у гори, бо за таких умов дуже легко збитись з наміченого маршруту навіть досвідченим туристам.
Для тих, хто наважиться у таку подорож, рятувальники радять пам’ятати про те, що «безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема – належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також – від знання місцевості та її природних перешкод».
Служба ДСНС в області також просить туристів, які йдуть у Карпати, зареєструватись і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби.
Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. На пологішому схилі у північно-східному напрямку за назвою Пожижевська полонина на висоті 1550 м розташовані сніголавинна метеостанція.