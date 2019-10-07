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    У Карпатах сніг: рятувальники просять не ходити в гори

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    У Карпатах сніг: рятувальники просять не ходити в гори

    Служба ДСНС в області також просить туристів, які йдуть у Карпати, зареєструватись і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби

    На метеостанції Пожижевській, що знаходиться на висоті 1,5 тис. м над рівнем моря, покриття снігу сягає 7 см.

    Про це повідомив заступник начальника Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Юрій Горбенко.

    «На Пожижевській метеостанції сніговий покров сягає 7 см», - зазначив Горбенко.

    За інформацією управління ДСНС в Івано-Франківській області, в Карпатах суттєво похолодало і випав сніг, тому рятувальники просять любителів гірського відпочинку утриматись від походів у гори, бо за таких умов дуже легко збитись з наміченого маршруту навіть досвідченим туристам.

    Для тих, хто наважиться у таку подорож, рятувальники радять пам’ятати про те, що «безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема – належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також – від знання місцевості та її природних перешкод».

    Служба ДСНС в області також просить туристів, які йдуть у Карпати, зареєструватись і отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби.

    Відомо, що сніг у Карпатах з’явився вранці у неділю. На гірськолижному курорті «Буковель» не виключають, що найближчим часом може розпочатися сезон для катання на лижах.

    Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат. На пологішому схилі у північно-східному напрямку за назвою Пожижевська полонина на висоті 1550 м розташовані сніголавинна метеостанція.

     

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