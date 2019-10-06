У Карпатах випав сніг
Фото: Євгенія Сєрая
По всій території України в найближчі ночі очікуються заморозки
У суботу, 6 жовтня, у Карпатах випав і продовжує падати сніг.
Про це повідомляє snig.info.
Снігом вкриті, зокрема, гірськолижні курорти Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирець та інші.
Спостерігати за першим снігом у Карпатах можна онлайн через відеокамери на ресурсі.
Як повідомлялося, за даними синоптиків, по всій території України в найближчі ночі очікуються заморозки.
Зокрема, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, по Києву заморозки 0-3°.