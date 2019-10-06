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    Суспільство

    У Карпатах випав сніг

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    У Карпатах випав сніг
    Фото: Євгенія Сєрая

    По всій території України в найближчі ночі очікуються заморозки

    У суботу, 6 жовтня, у Карпатах випав і продовжує падати сніг.

    Про це повідомляє snig.info.

    Снігом вкриті, зокрема, гірськолижні курорти Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирець та інші.

    Спостерігати за першим снігом у Карпатах можна онлайн через відеокамери на ресурсі.

    Як повідомлялося, за даними синоптиків, по всій території України в найближчі ночі очікуються заморозки.

    Зокрема, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, по Києву заморозки 0-3°.

    прогноз погоди Карпати (гори) снігопад негода
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