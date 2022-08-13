З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи

На знімку видно сліди опіків від вибуху на злітній смузі

Знімки підтверджують версію з детонацією боєкомплекту танка Т-72

З'явилися перші супутникові знімки з білоруського аеродрому «Зябрівка», де у ніч на 11 серпня були вибухи та пожежа.

Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки аеродрому, зроблені 12 серпня.

«На знімку видно сліди опіків від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі і рослинність, що згоріла неподалік», – йдеться в дописі компанії у Twitter.

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Один з аналітиків Osint (Oliver Alexander) ідентифікував об'єкт, що згорів, як «танк Т-72 або схожий на нього», що підтверджує версію міністерства оборони Білорусі про несправність двигуна, яка могла стати причиною подальших вибухів та знищення техніки.

Також відомо про щонайменше одного постраждалого внаслідок вибухів.

Нагадаємо, у Білорусі в ніч на 11 серпня місцеві чули звуки вибухів і бачили спалахи на аеродромі «Зябрівка». Військовий об'єкт розташований у Гомельській області.

Міноборони Білорусі тим часом пояснило вибухи на аеродромі загорянням «однієї з одиниць техніки».

Вибух у районі аеродрому «Зябрівка» потрапив на відео.

Зазначимо, що у липні Білорусь віддала аеродром «Зябрівка» під контроль Росії. Це звідти летіли ракети по Україні.