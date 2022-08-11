Головна Світ Політика
search button user button menu button

Момент спалахів на аеродромі «Зябрівка» потрапив на відео

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Момент спалахів на аеродромі «Зябрівка» потрапив на відео
фото з відкритих джерел

На кадрах видно точний великий спалах, не схожий на «займання двигуна»

Вибуху в районі аеродрому «Зябрівка» поблизу Гомеля, що в Білорусі, потрапив на відео. Відповідні кадри опублікував «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що відео було знято на відстані близько 20-25 км. Міноборони Білорусі тим часом пояснило вибухи на аеродромі загорянням «однієї з одиниць техніки».

«Видно точний великий спалах, не схожий на «займання двигуна». За уточненими даними, спалахи та вибухи в районі аеродрому «Зябрівка» почалися близько 00:20 11 серпня, що вже само собою повністю спростовує інформацію МО РБ», – пише моніторингова група.

Нагадаємо, у Білорусі в ніч на 11 серпня місцеві чули звуки вибухів і бачили спалахи на аеродромі «Зябрівка». Військовий об'єкт розташований у Гомельській області.

Зазначимо, що у липні Білорусь віддала аеродром «Зябрівка» під контроль Росії. Це звідти летіли ракети по Україні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Теги: Білорусь аеропорт вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В ніч на 11 серпня пролунали вибухи на аеродромі «Зябрівка»
Міноборони Білорусі підтвердило пожежу на військовому аеродромі
Сьогодні, 08:53
У Мережі повідомляють про вибухи біля аеродрому РФ під Гомелем
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
Сьогодні, 01:57
Тихановська оголосила створення перехідного уряду Білорусі
Тихановська заявила про створення перехідного уряду Білорусі
Вчора, 01:32

Політика

Заборона європейських віз для росіян: Шольц виступив із заявою
Заборона європейських віз для росіян: Шольц виступив із заявою
Момент спалахів на аеродромі «Зябрівка» потрапив на відео
Момент спалахів на аеродромі «Зябрівка» потрапив на відео
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму
Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму
Журналісти розповіли про зв’язки заступника Шойгу зі США
Журналісти розповіли про зв’язки заступника Шойгу зі США
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Журналіст Портников знайшов у себе вдома прослушку (фото)
33K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
30K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
29K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
26K
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
25K
ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога

Новини

Рятувальники попереджують: завтра частину України вкриють грози та шквали 
Сьогодні, 15:11
ЗСУ приземлили два ворожі безпілотники
Сьогодні, 14:55
У Маріуполі окупанти влаштовують між собою «розборки»  
Сьогодні, 14:43
ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту