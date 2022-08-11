Момент спалахів на аеродромі «Зябрівка» потрапив на відео

На кадрах видно точний великий спалах, не схожий на «займання двигуна»

Вибуху в районі аеродрому «Зябрівка» поблизу Гомеля, що в Білорусі, потрапив на відео. Відповідні кадри опублікував «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що відео було знято на відстані близько 20-25 км. Міноборони Білорусі тим часом пояснило вибухи на аеродромі загорянням «однієї з одиниць техніки».

«Видно точний великий спалах, не схожий на «займання двигуна». За уточненими даними, спалахи та вибухи в районі аеродрому «Зябрівка» почалися близько 00:20 11 серпня, що вже само собою повністю спростовує інформацію МО РБ», – пише моніторингова група.

Нагадаємо, у Білорусі в ніч на 11 серпня місцеві чули звуки вибухів і бачили спалахи на аеродромі «Зябрівка». Військовий об'єкт розташований у Гомельській області.

Зазначимо, що у липні Білорусь віддала аеродром «Зябрівка» під контроль Росії. Це звідти летіли ракети по Україні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.