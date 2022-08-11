У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ

У Мережі повідомляють про вибухи біля аеродрому РФ під Гомелем

На військовому об'єкті було не менше вісім спалахів

У Білорусі в ніч на 11 серпня чутно звуки вибухів і видно спалахи на аеродромі «Зябровка». Військовий об'єкт розташований у Гомельській області. Про це повідомляє Telegram-канал «Беларускі Гаюн».

«Надходить інформація, що в районі аеродрому «Зябровка» чути вибухи та видно спалахи. Дані підверджують відразу кілька джерел», – пишуть ЗМІ.

Відтак, починаючи з 00:30 години 11 серпня, на військовому об'єкті було не менше вісім спалахів.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Міноборони Білорусі раніше анонсувало спільні з російськими окупантами навчання. Наразі невідомо, чи «хлопки» якось пов'язані з цим.

До слова, у липні в Генштабі ЗСУ заявляли, що Білорусь віддала аеродром «Зябровка» під контроль Росії.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.