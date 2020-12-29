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    Події в Україні

    Організаторку псевдореферендуму «ДНР» засудили до п’яти років ув'язнення

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    За організацію &laquo;референдуму&raquo; у Лимані засудили депутатку міської ради - Організаторку псевдореферендуму «ДНР» засудили до п’яти років ув'язнення
    За організацію «референдуму» у Лимані засудили депутатку міської ради

    Вироком суду жінку засуджено до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік

    У Донецькій області за організацію незаконного «референдуму» у 2014 році до 5 років позбавлення умовно засудили депутатку Лиманської міськради.

    Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

    «Судом встановлено, що у травні 2014 року, під час окупації міста Лиман бойовиками незаконних збройних формувань РФ, жінка брала активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму як член територіальної та голова дільничної виборчих комісій щодо визнання державної самостійності так званої «ДНР», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що суд визнав депутатку Лиманської міської ради VII скликання винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК).

    Жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік.

    До слова, нещодавно чеському бойовику з Донбасу змінили вирок на суворіший.

    Теги: прокуратура бойовики на Донбасі Донбас суд ДНР ЛНР референдум жінка
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