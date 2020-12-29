Організаторку псевдореферендуму «ДНР» засудили до п’яти років ув'язнення

За організацію «референдуму» у Лимані засудили депутатку міської ради

Вироком суду жінку засуджено до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік

У Донецькій області за організацію незаконного «референдуму» у 2014 році до 5 років позбавлення умовно засудили депутатку Лиманської міськради.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«Судом встановлено, що у травні 2014 року, під час окупації міста Лиман бойовиками незаконних збройних формувань РФ, жінка брала активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму як член територіальної та голова дільничної виборчих комісій щодо визнання державної самостійності так званої «ДНР», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд визнав депутатку Лиманської міської ради VII скликання винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК).

Жінку засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік.

До слова, нещодавно чеському бойовику з Донбасу змінили вирок на суворіший.