Бойовик «ДНР» отримав 10 років тюрми

Громадянин України і бойовик «ДНР» Олександр Захаров з позивним «Захар» з 2014 року воює проти української армії

З травня 2014 року обвинувачений брав участь у боях біля Донецького аеропорту і під Савур-Могилою на боці терористичної «ДНР»

Шевченкіський районний суд Чернівців заочно засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна бойовика «ДНР» Олександра Захарова за причетність до створення терористичної організації (ч.1 ст.258-3 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 12 січня.

За даними досудового розслідування, в травні 2014 року Захаров вступив до лав незаконного збройного формування «1 взводу 1 роти бригади «Восток» (в подальшому 11 ОМБР, в/ч 08818), в якому перебуває до цього часу. Обвинувачений брав участь у боях між українською армією та проросійськими терористичними угрупуванням, в складі бригади «Восток» під Савур-Могилою Шахтарського району, Донецької області, в ході яких загинули військові ЗС України (близько 20-ти загиблих).

Також Захаров воював поблизу Донецького аеропорту, населених пунктів Ясинівка, Пантелеймоновка, Красний Партизан, Піски та Авдіївка Донецької області, в результаті яких загинули та були поранені військовослужбовці Збройних сил України.

Обвинувачений знав, що стосовно нього розпочато кримінальне провадження та обвинувальний акт спрямовано до суду. Однак у судові засідання не з`явився, незважаючи на повістки.

Водночас захисник Павчук у суді не погодився з обвинуваченням свого клієнта і вважав не доведеною його вину останнього у вчиненні злочину.

При цьому суд дійшов висновків, що винуватість бойовика «ДНР» за ч.1 ст.258-3 КК України, підтверджується дослідженими та перевіреними доказами.

«Державним обвинуваченням було доведено, що Олександр Захаров усвідомлював, що «ДНР» та інші незаконні збройні формування, які структурно входить до силового блоку терористичних організацій «ЛНР» «ДНР» та діють на території України саме як терористичні організації; вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей; чинять збройний опір військовослужбовцям Збройних сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції», - сказано у вироку.

У вироку суд зауважив, що термін відбуття покарання бойовика, варто рахувати з моменту його затримання.

Як повідомляв «Главком», Слов`янський міськрайонний суд Донецької області призначив вісім років і один місяць позбавлення волі бойовику «ДНР» Дмитру Некрилову, якого визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації»). У суді обвинувачений бойовик частково визнав вину. Додав, що за службу отримував 15 тис. рублів на місяць.