Змагання ветеранів Warrior Games скасували. У них вперше мали взяти участь українці

Українська команда готувалась до участі у Warrior Games цього року

Українська делегація у складі 40 ветеранів мала змагатися на Warrior Games в 11 видах спорту

Міжнародні змагання військових Warrior Games – 2021 в Орландо (Флорида, США) скасували через Covid-19. У них вперше мали взяти участь українські бійці та ветерани.

Про це повідомляється на сторінці української команди Warrior Games.

«Таке рішення ухвалили, зважаючи на складну ситуацію із Covid-19 у штаті Флорида й пріоритет здоровʼя та безпеки військовослужбовців і всіх причетних до змагань», – йдеться в повідомленні.

Збірна завершить навчально-тренувальний збір, який триває в Олімпійському центрі «Конча-Заспа», за планом – 22 серпня. «Для нас збірна – це конкретні учасники бойових дій, ветерани, які реалізовують персональні спортивні плани. Хоча змагання скасували, спортивна реабілітація ветеранів має продовжуватись. Нам прикро, що цьогорічні змагання скасовано, але наша робота триває, ми продовжимо підтримувати поранених ветеранів і військовослужбовців протягом усього процесу їх відновлення через спорт», – сказала національний координатор Warrior Games в Україні Оксана Горбач.

15 березня повідомлялося, що Україна вперше візьме участь у змаганнях для ветеранів і військовослужбовців Warrior Games.

Українська делегація у складі 40 ветеранів мала змагатися на Warrior Games в 11 видах спорту: стрільбі з лука, гольфі, кульовій стрільбі, легкій атлетиці, велоспорті, плаванні, веслуванні на тренажерах, баскетболі на візках, регбі на візках, пауерліфтингу, волейболі сидячи.

Зазначається також, що рішення про участь збірної в Іграх Воїнів 2022 року буде прийняте до кінця 2021 року.