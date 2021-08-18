Україна спростила правила в'їзду для іноземців

Раніше іноземцям необхідно було підтверджувати повний курс вакцинації

Тепер, щоб потрапити в Україну, достатньо однієї дози вакцини

Іноземців до України пускатимуть із підтвердженою однією дозою вакцини від коронавірусу — раніше потрібен був повний курс. Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Тому відтепер іноземцям потрібна довідка про вакцинацію принаймні однією дозою, результат ПЛР-тесту або тесту на антиген. Україна приймає усі вакцини, які схвалила Всесвітня організація охорони здоровʼя: Pfizer, CoronaVac, Johnson & Johnson і AstraZeneca.

Тим іноземцям, у кого є довідка про одужання від коронавірусу, дозволили не сидіти на самоізоляції.

Також має бути страхування, яке покриває витрати на лікування від коронавірусу.

Як відомо, 18 серпня Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

Нагадаємо, що 5 серпня набули чинності нові правила в'їзду в Україну. Зокрема, влаада повернула необхідність ПЛР-тестування для невакцинованих іноземців та українців, які в'їжджають у країну. Так вирішили зробити через загрозу поширення нового штаму коронавірусу «Дельта».

До слова, ковід-паспорт у Франції став обов'язковим для ресторанів і транспорту.

Також експерт дав пояснення, чому «вакцинований» Ізраїль накрила нова хвиля пандемії.







