Україна направила до Гааги матеріали про незаконне переміщення в’язнів з Криму

У Росії відбувають покарання понад 400 українців

На території РФ відбувають покарання 464 ув'язнених українців. Інформація про незаконне переміщення була отримана під час досудового розслідування за фактом порушення статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Про це повідомив прокурор АРК і Севастополя Ігор Поночовний.

«Це громадяни України, які були засуджені на окупованій території і переміщені на територію РФ для відбування покарання. А також громадяни України, які були затримані, перебувають в місцях несвободи на території окупованого півострова, але в подальшому незаконно переміщаються на територію РФ з метою подальшого кримінального переслідування. Ми направили результати розслідування до Міжнародного кримінального суду», – пояснив Поночовний, повідомляє «Крим Реалії».

Як зазначив експерт громадської організації «Регіональний центр прав людини» Роман Мартиненко, за весь час окупації Криму на території півострова незаконно засуджено близько 12,5 тисячі українців, серед яких 9500 були переміщені в Росію.

Напередодні у Криму окупанти провели обшуки, затримали п'ять кримських татар.

Раніше стало відомо, що російський суд засудив кримських татар до 12-18 років колонії.

В окупованому Криму почався онлайн-флешмоб на підтримку фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв вважає, що сім років тому під час окупації Криму план Путіна полягав у тому, аби купити лідерів кримськотатарського руху.



