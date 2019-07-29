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    ЗМІ дізнались, кого призначать новими держуповноваженими АМКУ

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    Наталія Буроменська може стати новим державним уповноваженим Антимонопольного комітету&nbsp; - ЗМІ дізнались, кого призначать новими держуповноваженими АМКУ
    Наталія Буроменська може стати новим державним уповноваженим Антимонопольного комітету 

    Укази про їх призначення, можливо, оприлюднять у понеділок

    Новими державними уповноваженими Антимонопольного комітету стануть Наталія Буроменська та Ольга Нечитайло.

    Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на власні джерела.

    Укази про їх призначення, можливо, оприлюднять у понеділок. 

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    Наталія Буроменська - адвокат, начальник договірно-правового відділу Vodafone Україна, дружина аудитора НАБУ Михайла Буроменського. На позачергових парламентських виборах була кандидатом у народні депутати від партії «Голос» (№85 у списку). 

    Ольга Нечитайло - співробітниця організації BRDO (раніше працювала у АМКУ на посаді головного спеціаліста, вела справи ДТЕК). Нечитайло займається енергетикою в Офісі ефективного регулювання BRDO, звідки в Офіс президента прийшов працювати Олексій Гончарук (заступник керівника Офісу президента).

    Нагадаємо, 5 липня президент Зеленський підписав указ про звільнення з АМКУ Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.

    Екс-держуповноважена Загребельська вирішила оскаржити наказ про її звільнення та подала до суду на президента. Верховний Суд витребує в Антимонопольному комітеті документи у справі про звільнення колишньої державної уповноваженої Агії Загребельської. Вона вважає, що глава держави звільнив її не за процедурою. 

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