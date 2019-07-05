Зеленський звільнив трьох топ-чиновників Антимонопольного комітету



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Також президент звільнив Полюховича та Загребельську з посад державних уповноважених АМКУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого, а також ще двох державних уповноважених АМКУ. Про це йдеться у президентських указах №№484-486 від 5 липня.

«Звільнити Вовка Андрія Михайловича з посади заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого», - йдеться в одному з указів.

Також президент звільнив Валерія Полюховича та Агію Загребельську з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Нагадаємо, Зеленський призначив ще двох заступників голови СБУ, а також нового начальника головного слідчого управління СБУ.

До слова, раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет порушив справу проти групи мільярдера Косюка.

Також нагадаємо, що за результатами роботи АМКУ туроператора JoinUP! оштрафували за брехню та нечесну конкуренцію.