В АМКУ стартувало «розгрібання авгієвих стаєнь» - експерт



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Зеленський звільнив трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України, що це означає?

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох держуповноважених Антимонопольного комітету України, що може означати старт «розгрібання авгієвих стаєнь» у відомстві. Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер та експерт з питань енергетики Дмитро Марунич.

«5 липня президент дістався до Антимонопольного комітету. Були підписані укази про звільнення відразу трьох держуповноважених АМК - Андрія Вовка, Валерія Полюховича і Агії Загребельської. Всі - в АМК з 2015 року, призначення пов'язують з квотними домовленостями покійної коаліції», - написав він.

Марунич нагадав, що до призначення до АМК Андрій Вовк довгий час працював юристом у структурах Петра Порошенка.

«З 1999 по 2009 роки Вовк працював на різних посадах в корпорації «Укрпромінвест». З 2012-го - після її ліквідації - директором фірми «Універсальний правовий радник». При цьому він значився членом ревізійної комісії Міжнародного інвестиційного банку, що належав Порошенку», - написав він.

«Протягом роботи в АМК Вовк епізодично займався питаннями транспортної галузі, в т. ч. скандалом навколо компанії «Миколаївбудцентр» - наступника «Полтавабудцентру», заарештованого нещодавно СБУ Араика Амирханяна», - додав Марунич.

«Валерія Полюховича особисто пам'ятаю, як співробітника «Нафтогазу» на початку 2000-х. Він займався в АМК переважно розслідуванням змов на ринку нафтопродуктів», - написав він.

За словами Марунича, джерела в АМКУ діяльність як Вовка, так і Полюховича пов'язують зі спробами оточення Порошенка і Кононенка впливати на проведення держзакупівель через оскарження відповідних тендерів.

«Незважаючи на велику активність у соцмережах і сформований образ активіста, до репутації Загребельскої було чимало запитань. Джерела пов'язували її призначення з одіозним соратником Яценюка Сергієм Пашинським. Саме він пролобіював дану кандидатуру на посаду держуповноваженого після нетривалої роботи в. о. голови Державної виконавчої служби», - стверджує експерт.

Він нагадав, що професійна діяльність Загребельської, як у період роботи в АМКУ, так і до того, супроводжувалася численними скандалами.

«Звичайно, хотілося б побачити кого президент пропонує призначити на вакантні посади. Очевидно лише, що розгрібання авгієвих стаєнь в Антимонопольному відомстві стартувало», - резюмував Марунич.