ЗМІ: Економічний ефект від діяльності АМКУ в 2018 році досяг 4 млрд грн



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У 2018 році АМКУ наклав штрафів на загальну суму 277 млн грн - і 182,8 млн уже надійшли до бюджету

Антимонопольний комітет успішно працює над підвищенням конкуренції в економіці, стверджують автори матеріалу «Обозревателя»

Антимонопольний комітет України цілеспрямовано і ефективно працює над підвищенням рівня конкуренції в економіці країни.

Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання «Обозреватель» «Як створити сильну економіку в Україні: АМКУ проти антиконкурентних дій і контрабандних схем».

«Якщо до 2015 року рішення АМКУ або ігнорувалися, або ставали певним важелем тиску на бізнес, зараз, завдяки збільшенню публічності та відкритості в роботі відомства, воно залишає все менше підстав для звинувачень у корупції або можливості політичного або якогось іншого тиску на орган, який повинен залишатися об'єктивним і неупередженим», - йдеться в матеріалі.

Як приклади автор наводить результати роботи АМКУ в різних сферах.

Так, робота АМКУ з аеропортом «Бориспіль» привела до усунення непрозорих умов допуску компаній на ринок послуг наземного обслуговування, які раніше провокували чимало скандалів. Зараз Державіаслужба розробила нормальні правила доступу - за зразком тих, що діють в країнах Євросоюзу. За антиконкуретних дії і узгодження цін (а це призводило до зростання ціни ліків для населення) були оштрафовані ряд фармкомпаній – «Санофі-Авентіс» (69,5 млн.грн), «Оптима-Фарм» (40,8 млн. Грн), «БаДМ»(28,8 млн. грн). На тютюновому ринку були усунуті зловживання з боку колишнього монополіста - компанії «Тедіс-Україна» (раніше – «Мегаполіс»), яка контролювала український ринок тютюнових виробів, і ліквідовані бар'єри, що перешкоджали заходу на ринок інших дистриб'юторів.

Економічний ефект від діяльності АМКУ в 2018 році досяг 4 млрд грн - в два рази більше, ніж в попередньому, і в 20 разів перевищив бюджетні витрати на утримання цього органу. Тільки штрафів у 2018 році АМКУ наклав на загальну суму 277 млн грн - і 182,8 млн уже надійшли до бюджету.

Крім того, за останній час істотно збільшилася кількість поданих в АМКУ скарг на порушення добросовісної економічної конкуренції - за останні три роки їх кількість збільшилася з 1,5 до 9 тисяч на рік. Що, на думку автора матеріалу, свідчить не стільки про те, що порушень стало більше, скільки про те, що в особі АМКУ бачать ефективно діючу інстанцію, здатну повернути конкуренцію в цивілізоване русло.

Автор підкреслює, що ефективна робота АМКУ вкрай важлива для трансформації і розвитку економіки країни. «Щоб підтримувати на належному рівні конкуренцію, не допускати монополізації, мінімізувати негативні наслідки ринкових криз, держава зобов'язана здійснювати якісне антимонопольне регулювання», - йдеться в матеріалі.