ЗМІ: Фірми-прокладки, які оцінюють нерухомість, за місяць викачали з кишень українців щонайменше 30 млн грн



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29 серпня ФДМУ підключив до роботи з Єдиною базою звітів про оцінку четвертий майданчик – «Реєстр Оцінки» від ПП «Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ»

Фонд держмайна авторизував ще один електронний майданчик, що зароблятиме на громадянах, які продають нерухомість і користуються послугами оцінювачів. Про це повідомляє bihus.info.

Четвертий майданчик виявився напряму пов’язаним із групою трьох уже діючих посередників. Не надаючи жодних послуг, фірми-прокладки за місяць викачали з кишень українців щонайменше 30 млн грн.

29 серпня ФДМУ підключив до роботи з Єдиною базою звітів про оцінку четвертий майданчик – «Реєстр Оцінки» від ПП «Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ». Він стане черговим посередником між оцінювачами, нотаріусами та Єдиною базою фонду. Про це повідомив в.о. Голови ФДМУ Віталій Трубаров у себе на сторінці в Facebook.

ПП «ІКЦ АСБОУ» нині записана на Ольгу Дмитрук. Разом з тим, ще донедавна власником був Сергій Шевко – оцінювач, директор ПП «Аргумент», а також співзасновник ВП ГО "Всеукраїнська Організація «ПАРСА». Головою правління ПАРСА є Сергій Хмара – він же нині власник і директор ТОВ «Ві Ай Пі Департамент», оператора найпершого авторизованого Фондом майданчика «Оцінка Онлайн», котрий перші два тижні роботи Бази лишався монополістом і лише за той період заробив близько 5 млн.грн. по суті за повітря.

Нагадаємо, в минулому випуску програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом» опубліковане розслідування «Націнка на Яценка», де описана нова схема викачування фірмами-«прокладками» грошей з кишень громадян при оформленні оцінки та продажу нерухомості.

Справа в тому, що за певних умов при продажі нерухомості необхідно сплачувати податок, однак він відраховується не з ринкової ціни, а з тої, котру вкаже у своєму звіті професійний оцінювач. Відтак набула поширення практика заниження оцінок і як наслідок ухилення від податків. Нові правила податкової оцінки мали взяти під контроль діяльність оцінювачів та унеможливити заниження ними оціночної вартості – для цього Фонд держмайна створив Єдину базу, в якій звіти оцінювачів порівнюються з ринковими цінами й у разі заниження блокуються.

Однак виявилося, що між оцінювачами і Базою втулили сайти-посередники – т.з. електронні майданчики. Вони не надають жодних послуг, а просто пересилають звіти до Бази. При цьому вимагають від оцінювачів та нотаріусів щоразу сплачувати по півтисячі гривень. Першим - за кожну спробу реєстрації звіту в Базі, другим - за кожен перегляд даних про реєстрацію.

Три перші майданчики виявилися технічно пов’язані між собою (сайти працюють на одному й тому ж програмному коді), а юридично – із народним депутатом Антоном Яценком. Чи працює новий, четвертий, сайт на тому ж коді – поки невідомо, він авторизований, але по факту ще не запущений в роботу.

У своєму пості Трубаров повідомив свіжу статистику: станом на 29 серпня в Базі даних зареєстровано 45 350 звітів про оцінку, з них перевірено нотаріусами 25 650 звітів. Кількість відхилених системою звітів Трубаров не повідомив, однак за них майданчики також стягують плату – адже оцінювачі платять не за вдалу реєстрацію, а за кожну її спробу.

Згідно з відповіддю ФДМУ на запит програми, тиждень тому відмову отримали 3 482 звіти. Сукупно це означає, що з моменту запуску бази майданчики-посередники заробили від 29 млн до 38 млн грн. (ціна спочатку складала 390 грн, пізніше зросла до 510 грн).