ЄС продовжив санкції проти Януковича і 11 його соратників



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Санкції проти Януковича і його оточення були запроваджені у березні 2014 року

Обмежувальні заходи щодо однієї особи не були продовжені. Мова йде про екс-главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва

ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича і 11 його соратників.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

«Рада продовжила до 6 березня 2020 року заморожування активів 12 осіб, визнаних відповідальними за привласнення українських державних коштів або зловживання службовим становищем, що призвело до втрати українських громадських коштів. Обмежувальні заходи щодо однієї особи не були продовжені», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, посли ЄС раніше вирішили виключити із санкційного списку екс-главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва. Документ буде опублікований в офіційному журналі ЄС 5 березня.

У листопаді минулого року Європейський суд у Люксембурзі ухвалив рішення про скасування санкцій ЄС, запроваджених Радою Євросоюзу проти Клюєва в березні 2017 року.

Це рішення суду не скасувало рішення Ради ЄС від 2018 року про продовження замороження активів проти Клюєва, тому він залишається під європейськими санкціями щонайменше до 6 березня 2019 року.

Як відомо, брат Андрія Клюєва, колишній народний депутат Сергій Клюєв, першим серед соратників екс-президента Віктора Януковича домігся у Європейському суді зняття діючих санкцій ЄС. Санкції, запроваджені проти нього у 2017 році, були зняті у лютому 2018 року, тобто за місяць до завершення їх терміну дії.

Санкції проти Януковича і його оточення були запроваджені у березні 2014 року.

Нагадаємо, вироком Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року Януковича визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу визначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у справі за обвинуваченням президента-втікача Віктора Януковича його захисник Олександр Байдик звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.

Джерело: Європейська правда