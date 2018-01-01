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    ЗМІ оприлюднили нове розслідування про «співпрацю Ложкіна та Курченка»

    За інформацією ЗМІ, Борис Ложкін та Петро Порошенко начебто продовжили «товарно-грошові відносини» з Курченком після Революції гідності
    У четвер, 8 лютого, телеканал Al Jazeera оприлюднив своє розслідування стосовно України. В ньому йдеться про те, що нинішні українські можновладці Петро Порошенко та колишній очільник його адміністрації Борис Ложкін продали олігарху Курченко медіа-активи UMH, з яких начебто не сплатили податки. «Утім, їхні товарно-грошові відносини
    • Вчора, 21:58
    • Розсилка
    Бізнесмен-утікач Сергій Курченко
    Бізнесмен-утікач Сергій Курченко

    За інформацією ЗМІ, Борис Ложкін та Петро Порошенко начебто продовжили «товарно-грошові відносини» з Курченком після Революції гідності

    У четвер, 8 лютого, телеканал Al Jazeera оприлюднив своє розслідування стосовно України.

    В ньому йдеться про те, що нинішні українські можновладці Петро Порошенко та колишній очільник його адміністрації Борис Ложкін продали олігарху Курченко медіа-активи UMH, з яких начебто не сплатили податки.

    «Утім, їхні товарно-грошові відносини продовжувались і в пост-революційний період, коли Курченко уже утік з України», - йдеться у новому розслідуванні ТСН.

    До слова, Al Jazeera також пов’язала виключення Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал Al Jazeera подав запит про розслідування щодо продажу медіахолдингу UMH Сергію Курченку.

    Телеканал запевняв, що зв’язався із Порошенком та Ложкіним у вівторок, 6 лютого, а у середу Порошенко розпорядився вивести зі складу Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна.

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